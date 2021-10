El gesto del Chimy Ávila con su afición después de la polémica por llevar una camiseta de Santiago Abascal

No ha sido un verano fácil para el Chimy Ávila. El delantero de Osasuna, que estaba finalizando su recuperación de una nueva grave lesión de rodilla, fue fotografiado en el mes de julio en una gasolinera portando una camiseta en la que aparecía la cara y una frase de Santiago Abascal, líder de VOX.

Aquella instantánea no sentó bien en la afición rojilla, y el Chimy pidió disculpas, aclarando que no conocía lo suficiente de política y simplemente se identificaba con la frase. Pese a ello, su reconciliación con El Sadar no ha sido algo sencillo.

El Chimy pide perdón a la afición / LaLiga

Ayer, en el Osasuna 1-1 Granada, el argentino anotó su segundo tanto de la temporada, el primero en su estadio. Acto seguido, el Chimy se dirigió a la grada, pidiendo perdón con las manos, todavía arrepentido de lo sucedido en julio. Parece que, poco a poco, la afición de Osasuna va perdonando al delantero, que se lo va ganando a base de goles.