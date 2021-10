Hace apenas unas horas, un consorcio compuesto por diecisiete medios de comunicación entre los que se encuentran algunos como la CNN, The New York Times o The Washington Post, publicaba nuevos detalles sobre los Facebook Papers. Una serie de documentos, filtrados hace ya varios días por la que fuera empleada de Facebook Frances Haugen, en los que se recogen todo tipo de investigaciones en los que la propia compañía supuestamente advertía sobre el peligro de la viralidad dentro de la plataforma y de cómo esta favorecía la difusión de la mentira.

A pesar de que esta viralidad ayudaba a propagar la desinformación, lo que acabaría posteriormente fortaleciendo diversos movimientos sociales, la compañía habría declinado supuestamente tomar cartas en el asunto con el objetivo de obtener más ganancias, tal y como recogen estos informes. Una serie de documentos que han sido rechazados desde la propia compañía, alegando que son engañosos y que caracterizan erróneamente tanto sus investigaciones como sus posteriores acciones.

"Son documentos filtrados para pintar una imagen falsa de nuestra empresa"

Varias horas después de la publicación de las distintas informaciones, Mark Zuckerberg se ha pronunciado por primera vez sobre una de las peores crisis de la compañía en sus 17 años de vida. Todo ello a través de su perfil de Facebook, donde ha aprovechado un comunicado dirigido a sus inversores para referirse a los documentos publicados durante estas últimas horas y asegurar que forman parte de una campaña orquestada para machar la imagen de la compañía.

A pesar de que reconoce que las críticas de buena fe les ayudan a mejorar, el director ejecutivo de la compañía opina que este ataque coordinado por los medios de comunicación ha sido diseñado para pintar una imagen falsa de la empresa. Después de referirse a dichos documentos, Zuckerberg ha explicado que la compañía cuenta con una cultura abierta que fomenta tanto la discusión como la investigación sobre su trabajo: "Esta cultura nos permite avanzar en muchos temas complejos que no son específicos de nosotros".

Mark Zuckerberg se defiende de los documentos filtrados

Por otro lado, el director ejecutivo de la red social asegura que la empresa dispone de programas líderes en la industria para estudiar los efectos de sus productos. Unas aplicaciones que tratan de reflejar con mayor transparencia posible lo que sucede dentro de la red social porque, bajo su punto de vista, se preocupan por hacerlo bien.

Por todo ello, Mark Zuckerberg asegura que los documentos seleccionados para cargar contra su empresa han sido debidamente escogidos para manchar el nombre de Facebook. El director ejecutivo explica que las decisiones que toman en la empresa van mucho más allá de lo meramente económico: "Cuando tomamos decisiones necesitamos equilibrar aspectos como la libertad de expresión con la reducción del contenido dañino. También permitir una privacidad cifrada sólida con el apoyo de la aplicación de la ley que, al mismo tiempo, permita la investigación y la interoperabilidad con el bloqueo de datos tanto como sea posible". Por lo tanto, Zuckeberg apunta a que el problema no es de su negocio, sino de la complejidad de establecer un equilibrio sobre los distintos valores sociales.