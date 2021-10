Koeman, sobre los incidentes tras el Clásico: "No creo en una solución, son gente con problemas de educación"

Ronald Koeman, entrenador del FC Barcelona, ha comparecido en rueda de prensa antes del partido contra el Rayo Vallecano y con la resaca de la derrota ante el Real Madrid en el Clásico, así como los incidentes que sufrió en la salida del estadio. Ante esto último, el holandés ha señalado que "no cree que haya solución". "Para mí es un problema social. Son culés o gente que tiene problemas de educación. No saben lo que son las normas y los valores", ha explicado.

Incidentes tras el Clásico

"No creo que haya solución. Para mí es un problema social. Son culés o gente que tiene problemas de educación. No saben lo que son las normas y los valores. El ambiente en el campo, hasta con 0-2, fue todo lo contrario. No hay que fijarse mucho en esas personas. Con el vídeo, con lo de grabar... ya tenemos aquí todos los días. Parece que ha sido sólo conmigo, pero hay que saber que a muchos jugadores, con sus familias,les ha pasado lo mismo. Puede que a mí, por ser responsable, haya sido más exagerado. Hasta a Puyol le ha pasado. No se puede salir como cualquier persona del campo. Hay que buscar la manera. Es un problema social".

Ánimos de Ancelotti

"Ancelotti, como entrenador experimentado, que ha estado en muchos grandes, sabe lo que es. Me dio ánimos porque sabe lo que es esto".

Su situación en el Barça

"Es verdad que no me gusta lo que pasó cuando iba en el coche, pero me gusta más la gente que sabe. Estoy donde tengo que estar y quiero disfrutar. Sé cómo funciona esto. Quiero disfrutar. Si son 8 años, si son 3 meses, si es 1 año... no hay problema".

"Hay mucha más tranquilidad por mí, por el club. Al final, todo depende de los resultados. Es algo normal, nada raro".

Renovación de Dembélé

"Lo más importante es que queremos que Dembélé se quede. Es importante y tiene calidad. El objetivo es renovar. Otra cosa es, si no quiere renovar, tenemos que hablar como club cuál es la mejor manera de afrontarlo. Todavía no hemos hablado de cuál será nuestra estrategia si no renueva".

Lesiones en el Barça

"Estamos todos preocupados por las lesiones. Estamos intentando analizar la situación para que un jugador pueda mejorar. Puede ser que Pedri ande un poco más de tiempo fuera. Hay que estar preocupado en este sentido. Por eso no ponemos fecha ni a Dembélé ni a Pedri ni Araujo. Hablamos cada día del tema. Sabemos exactamente lo que hay".

"Ansu Fati tiene molestias. Todavía es duda. Decidiremos mañana por la mañana si viaja".