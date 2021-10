Calviño asegura que hay unanimidad del Gobierno para la reforma laboral

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado que la posición del Gobierno respecto a la reforma laboral es unánime, que el presidente ha sido "tremendamente claro" al respecto y que "aquí no cabe ninguna consideración individual o personal".

En rueda de prensa conjunta con el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, la vicepresidenta ha incidido además en el compromiso de hacer la reforma en el marco del diálogo social con patronal y sindicatos para lograr una legislación eficaz y duradera. "Vamos a trabajar sobre la base del diálogo social para lograr un acuerdo equilibrado que acabe con la precariedad y garantice la competitividad, con la necesaria compaginación con la creación de empleo", ha afirmado la vicepresidenta.

A ello ha sumado el reequilibrio de la negociación colectiva, aunque sin concretar si está a favor de recuperar la prevalencia de los convenios sectoriales o si es más partidaria de mantener la prioridad de los convenios de empresa, como hoy ha reclamado el gobernador del Banco de España.

Calviño ha insistido en que "ahora se inicia la fase decisiva de la negociación para tenerla adoptada antes de final de año", en referencia a la puesta en común de las diferentes cuestiones que se han venido negociando por separado con Trabajo, Inclusión, Hacienda o Educación. Ese ámbito supraministerial será la mesa de diálogo social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, presidida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o por Calviño en su ausencia.

Esta mesa "está por encima para garantizar la articulación de todas las reformas" comprometidas con Bruselas para el desembolso de los fondos de recuperación, ha subrayado Calviño, que considera "importante que la visión de todos esté representada en la posición del Gobierno". "El Gobierno tiene que hablar con una sola voz, lo importante es que se exprese la posición del Gobierno y que haya una buena cooperación en ello", ha asegurado.

Yolanda Díaz asegura que el Gobierno de coalición "goza de buena salud"

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha señalado que a la ciudadanía española "no le importa la metodología" en el debate sobre la reforma laboral en el seno del Gobierno. "El debate no es sobre metodología, a la ciudadanía española no le importa la metodología, lo que le importa a los ciudadanos es sobre si vamos a acabar con la precariedad", ha subrayado tras su reunión con su homólogo italiano, Andrea Orlando.

En esta línea, la vicepresidenta ha asegurado que el acuerdo sobre el nuevo esquema laboral se firmará antes de final de año y ha vuelto a defender al Gobierno de coalición. "Llegaremos a un acuerdo en el seno del Gobierno de España, somos un Gobierno responsable. Soy una firme defensora del Gobierno progresista de mi país por una convicción personal, ética y también política", ha destacado Díaz, y ha asegurado que el Gobierno de coalición "goza de buena salud". "Lo vuelvo a decir, mi compromiso es absoluto con el Gobierno de España y voy a trabajar siempre para que no gobierne en mi país la extrema derecha", ha dicho.

La titular de la cartera de Trabajo ha instado un debate para delimitar el contenido de la reforma, un debate que Díaz consideraba "cerrado" tras haberse abordado hasta en dos ocasiones en el seno del Ejecutivo, aunque no ha mostrado reticencias en volver a afrontar las discusiones al respecto. "Jamás me levanto de una mesa, siempre trabajo para alcanzar un acuerdo", ha enfatizado la vicepresidenta, apostillando que lo importante en las negociaciones es que esté presente el diálogo social.

Asimismo, la ministra ha vuelto a destacar que el componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a la Comisión Europea representa una reforma "muy ambiciosa" y "mucho más" que la mera derogación de la reforma laboral del PP. "Este debate se suscitó en el seno del Gobierno en dos ocasiones antes de remitirlo a la CE (...) si se tiene que suscitar, lo volveremos a hacer, lo he instado yo hoy mismo en el seno del Gobierno, pero las razones las desconozco", ha incidido la ministra, asegurando que en las negociaciones no hay líneas rojas y que siempre trabajará "para alcanzar un acuerdo".