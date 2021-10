¿Quieres viajar a Estados Unidos? Estos son los nuevos requisitos para entrar en el país

Todas los extranjeros que tengan pensado viajar a Estados Unidos a partir del próximo 8 de noviembre deberán demostrar previamente que han sido vacunados contra la COVID-19. Así lo ha dado a conocer recientemente la administración de Joe Biden a través de un comunicado publicado en su página web, en el que recoge que las personas que quieran visitar el país a partir de esta fecha deberán demostrar que han recibido la pauta completa contra el brote de coronavirus.

Pero no solo eso. También tendrán que aportar una prueba negativa realizada tres días antes del vuelo para demostrar que no están contagiados por la enfermedad. Algo que también tendrán que hacer los ciudadanos estadounidenses que cuenten con la pauta completa de la vacunación contra la COVID-19, quienes deberán aportar la misma documentación para volver a casa. En caso de que la persona se haya contagiado recientemente, también podrá presentar un certificado de recuperación realizado dentro de los últimos 90 días antes de abordar y una carta de un sanitario que le autorice viajar.

Las vacunas suministradas en España son válidas para viajar a Estados Unidos

¿Y qué pasa con aquellos estadounidenses que quieran volver a su país pero no se hayan vacunado contra la enfermedad? Según recoge este documento, deberán presentar una prueba viral negativa realizada un día antes del viaje. Respecto a las vacunas aceptadas por el Gobierno de Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) han determinado que podremos viajar con cualquier que haya sido autorizada por la FDA o las que figuren en la lista de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

⚠️Compartimos los principales puntos, por favor para más detales revise nuestra web y https://t.co/GjElRwaCnU. Importante: no podemos responder a preguntas de casos indiviuales desde redes sociales. Sigue hilo🧵 — US Embassy Madrid 🇺🇸🇪🇸 (@USembassyMadrid) October 26, 2021

Por lo tanto, y en caso de que te hayas vacunado con Pfizer, Moderna o Janssen, podrás viajar sin problemas. También si te han inoculado la solución de AstraZeneca, puesto que figuran en la lista de la OMS. No así otras opciones como la vacuna rusa Sputnik V o la china CanSino, ya que no han recibido autorización oficial del ente regulador del medicamento de Estados Unidos ni de la Organización Mundial de la Salud.

➡️ ¿Qué se considera una prueba de vacunación completa válida? - Registro en papel o electrónico emitido por una fuente oficial + Info: https://t.co/qSl9sWJcH7 — US Embassy Madrid 🇺🇸🇪🇸 (@USembassyMadrid) October 26, 2021

Los grupos que están exentos de vacunarse para viajar a Estados Unidos

Según recogen dichos documentos, habrá varios grupos que están exentos a esta norma. Entre ellos podemos encontrar a las personas menores de 18 años, quienes deberán someterse a un test previo previo a la salida para comprobar que no están contagiados por la COVID-19. También aquellas personas que no puedan recibir la vacuna por prescripción médica y los viajeros de emergencia que no tengan acceso a la vacuna.

➡️Es necesaria una prueba negativa de COVID obtenida dentro de los 3 días antes de viajar a EEUU (no será válida si es anterior) + Info:https://t.co/qSl9sWJcH7 — US Embassy Madrid 🇺🇸🇪🇸 (@USembassyMadrid) October 26, 2021

Mientras tanto, el resto de personas que quieran visitar el país deberán ir acompañados en todo momento de un certificado COVID en el que se incluya el nombre del viajero, la fecha de nacimiento, la vacuna que se ha puesto y las fechas de administración de la misma.