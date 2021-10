Penélope Cruz revela que es supersticiosa: esto es lo que hace siempre que se sube a un avión

La Noche D ha vuelto este martes a las noches Televisión Española (TVE) con una gran selección de invitados para celebrar el retorno de un programa que recibió una buena acogida por parte tanto del público como de la crítica la temporada pasada. Desde el futbolista del Real Madrid Marcelo Vieiras, quien asistía al programa junto a su mujer Clarice Alves, hasta otros personajes de carácter público como la cantante Ana Guerra, el imitador Carlos Latre y la también artista Natalia Verbeke.

Un programa marcado, entre otras cosas, por la entrevista de Dani Rovira a Pedro Almodóvar y Penélope Cruz, quienes han aprovechado la promoción de la película Madres Paralelas para charlar un rato con el humorista. Además de hablar sobre algunas de las claves de esta película, que se quedó a las puertas de representar a España en los Premios Oscar, los invitados también han tenido la oportunidad de contar algo más sobre ellos mismos.

Penélope Cruz asegura que ha sido muy supersticiosa

Entre otras cosas, sus supersticiones. Después de que Dani Rovira le preguntara a sus invitados si eran supersticiosos, ya que el programa giraba en torno a la suerte, la actriz reconocía que ha sido muy supersticiosa hasta hace muy poco pero que lo ha ido dejando con el paso del tiempo. Penélope Cruz ha asegurado que ha ido quitándose muchas de sus manías porque, además de ser absurdas, le quitaban mucha energía.

Penélope Cruz (@PenelopeCruzOfi) cuando entra en un avión tiene la manía de salir y volver a entrar. ¿Lo sabías? #LaNocheDSuertehttps://t.co/fDEwRci48i pic.twitter.com/WzamwwXXOA — La 1 (@La1_tve) October 26, 2021

A continuación, Pedro Almodóvar aseguraba que no es supersticioso porque, bajo su punto de vista, es una condición que te debilita. No obstante, el director manchego asegura tener una superstición positiva: "La gente que trabaja conmigo tiene suerte, les doy suerte". Después de hablar sobre sus distintas supersticiones, Dani Rovira le ha propuesto a la pareja que revele una manía de su compañero o compañera: "Lleváis tanto tiempo trabajando juntos que me gustaría que me contarais una superstición del otro".

Penélope Cruz y sus "cosas raras" cada vez que se sube a un avión

A pesar de que Pedro Almodóvar no sabía qué decir, Penélope Cruz le recordaba sus "cosas raras" en los aviones. A continuación, la actriz revelaba por primera vez que cada vez que entra en un avión tiene que salir para luego volver a entrar. Un ritual que se repite siempre que tiene que viajar a cualquier destino, lo que Pedro Almodóvar ha etiquetado como sus neurosis.

No obstante, el paso del tiempo le ha permitido ir quitándose algunas de estas manías que, tal y como ha reconocido en declaraciones a La Noche D, no le llevaban a ningún sitio y, además, le quitaban demasiada energía. Mientras tanto, Pedro Almodóvar espera mantener su superstición para poder seguir dando suerte a todas aquellas personas que están a su alrededor.