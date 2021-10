El Barcelona ya se ha puesto en contacto con el entorno de Xavi

Tan solo unas horas después de que Ronald Koeman haya sido destituido como entrenador del FC Barcelona, Sique Rodríguez ha informado en la Cadena SER de que el Barça ya se ha puesto en contacto con Xavi Hernández.

El entorno de Xavi ha confirmado a la SER que el Barça ya se ha puesto en contacto con ellos para decirles que en las próximas horas o días llamaran a Xavi, tal y como ha contado en 'Hoy por Hoy'. "Entiendo que es para negociar porque tiene contrato en Catar y no tiene ninguna cláusula de salida. Hay que negociar con el emir de Catar para que lo deje libre. Desde el club creen que no va a haber problemas y Xavi está dispuesto a coger al equipo ya", ha explicado el director de deportes de SER Catalunya.

Xavi quiere entrenar al Barça, pero tiene que ver en qué condiciones, de qué equipo dispone y puede disponer y hasta dónde llegarían sus dotes de mando. El Barça, por su parte, solo dispone del 4% de su Fair Play financiero para fichar a un entrenador, un margen pequeño que puede suponer grandes dificultades económicas.

Como es lógico, el Barça intentará fichar al nuevo entrenador, sea Xavi u otro, lo antes posible, pero se necesitan negociaciones, por lo que el club se marca como fecha límite el parón de selecciones de dentro de dos semanas, ha contado Sique Rodríguez.

La opción que está encima de la mesa para el Barça es que el entrenador del filial, Sergi Barjuan, coja las riendas del equipo hasta que se fiche a un entrenador.

La destitución de Koeman

Además de sobre los planes del Barça para el banquillo, Sique Rodríguez ha contado en Hoy por Hoy cómo se fraguó la destitución de Ronald Koeman tras perder contra el Rayo Vallecano este miércoles. "Koeman se lo podía imaginar, pero no era una decisión tomada antes del partido. Lo que acabó con la paciencia de Laporta fue, obviamente que el equipo perdió, pero que transmitió no tener alma y estar poco trabajado y cree que se tiene que buscar un punto de inflexión porque el Barça jugaba una final contra el Rayo y demostró no tener recursos para ganar el partido", ha asegurado.

"A Laporta no le gustaron ni la alineación, ni los cambios, por ejemplo el de Nico, que estaba siendo el mejor del partido, ni tampoco el discurso de Koeman después diciendo que habían jugado bien", ha añadido.