Los dos minutos de humanidad de Coudet: "No tengo con quién charlar, les agarré a ustedes de psicólogos"

El argentino Eduardo 'Chacho' Coudet, entrenador del Celta de Vigo, ha dejado uno de los momentos más destacados de la jornada con la rueda de prensa que ha dado antes del duelo contra la Real Sociedad. Los gallegos, que ganaron el pasado lunes contra el Getafe por 0-3, confirmaron de esta manera el ascenso de nivel que están dando en los últimos partidos. Sin embargo, ante todos los focos y flashes que se dan en el mundo del deporte, Coudet ha dejado dos minutos de humanidad total.

Pues #Coudet se sentía solo y quiso hablar de ⚽️



Sinceridad al poder. Honestidad 100%. Disfrute.



¡Cuánto más felices seríamos si quitáramos caretas!pic.twitter.com/V0APfZAUmN — José David López (@josedavidlopez_) October 28, 2021

"A veces, al no estar aquí, se hace todo muy duro. No aguanto más. No me gustan las redes sociales, imagínese los ordenadores. A mi me gusta hablar de fútbol con las personas pero bueno, todavía seguimos en esta realidad. Me extendí un poco porque también hay que saber qué es lo que pasa por la cabeza del club. A mi me han dado todas las herramientas e hicimos todo lo mejor que podíamos hacer desde que terminó el torneo pasado. Lo hicimos. Moviéndonos con la directiva, tratando de buscar jugadores, trantando de ver cómo nos acomodábamos al presupuesto. De repente un equipo va a buscar un jugador de 200 millones y nosotros vamos a buscar uno de 200.000 euros. Es así, es la realidad, vamos a buscar lo mejor y vamos a trabajar. Que se vea que el equipo juega bien, que tiene una intención, o que pase lo que pasó en el último juego en la que la gente es feliz, disfrutando del juego del equipo. A mi me llena", ha explicado.

"Y mostramos buenas cosas porque sino nos iríamos chiflados de Balaidos con los resultados que hemos sacado. Sin embargo, los jugadores se fueron aplaudidos con Cádiz, con Sevilla... los jugadores se van vacíos y nadie les puede reclamar nada. Eso es una constante que quiero sostener en el tiempo. Por eso firme también por tres años, porque tiene que haber un proceso y yo quiero acompañar ese proceso. Entonces, cuando las cosas te van bien como pasó el año pasado, como así los jugadores tienen... los entrenadores también tienen posibilidad. Entonces... ¿qué haces? ¿vas a un club grande o intentas a hacer más grande a un club? A mi me gustó la segunda opción y aquí estoy. Perdón por la extensión pero era un poco contar lo que va sucediendo. Tenía ganas de charlar, estoy solo, no está mi familia, se fue mi mujer... no tengo con quién charlar. Les agarré a ustedes de psicólogos", ha concluido dirigiéndose a los compañeros de la prensa.