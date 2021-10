"A veces nos falta el cartón o el aluminio para envasar los medicamentos"

Raúl Díaz-Varela, presidente de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG), lo reconoce abiertamente: "Hay preocupación sobre qué va a pasar en los próximos meses". El atasco en el comercio internacional, la subida de las materias primas y de la energía está afectando también a este sector esencial, aunque a corto plazo aseguran que el suministro está garantizado: "En nuestro sector solemos trabajar con stock de seguridad alto porque son ciclos de producción largos. En estos momentos tenemos - entre producto terminado, en curso, y materia prima - para seis meses o incluso hasta un año, pero si esto se prolonga mucho más pues lógicamente puede haber problemas ", asegura Díaz Varela que también es presidente de Ken Pharma.

Los genéricos suponen el 47% de los medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud que venden las farmacias y un 22% de los que se suministran en los hospitales, según datos del sector. La industria importa la mitad de los principios activos para la fabricación de países de fuera de Europa, casi un 20% de China, así que el caos logístico internacional les está impactando de lleno: "El coste del transporte, en muchos casos, se ha multiplicado por más de siete. Antes por menos de 2.000 euros se podía conseguir un contenedor de 20 pies, ahora es imposible conseguir nada por menos de 15.000 euros. Estamos hablando de siete veces o hasta diez veces más si quieres un envío más inmediato". El transporte es solo una parte de la espiral de subida de costes que está viviendo la industria. También les afecta la falta de materiales necesarios para el embalaje y la comercialización: "A veces lo que nos falta es el cartón o el aluminio para los blísteres, no necesariamente son principios activos". Los fabricantes que les suministran están metidos en el mismo bucle endemoniado: "Tienen la misma presión y también están subiendo los precios. Productos relacionados con el precio del petróleo como el plástico repercuten en las ampollas inyectables o en otros productos que llevan plástico. Hay un aumento de incrementos de costes en general".

Transporte caro, falta de materiales, precio de la energía en máximos y hay más: "El aumento del IPC que impacta en los salarios a través de los convenios y los tipos de interés que también empezaran a subir y repercutirá en la deuda que tengan las empresas. Es verdad que en este momento hay una espiral de aumento de costes y tenemos que intentar adaptarnos a esta situación, como hemos hecho en otras crisis, aunque ahora son muchos factores al mismo tiempo no es solo uno que puedas controlar más fácilmente".

El presidente de la patronal de genéricos reconoce que están "un poco tensionados de cara a las planificaciones a seis meses - un año, pero a corto plazo no debemos generar alarma". Insiste en que el stock garantiza el suministro "al menos entre seis y ocho meses". Otra cosa será si el caos marítimo y la espiral de aumento de precios se alargan en el tiempo: "Si empiezan a fallar envíos confirmados o que estaban planificados pues, lógicamente, a partir de cuatro - cinco meses podemos empezar a tener algún caso puntual en el que puede haber algún fallo. Creo que tenemos estos meses hasta final de año para remediar esta situación, aunque sea comprando más caro, aunque sea asegurando los stocks a un precio más alto, pero teniendo alternativas para el suministro del producto". Los genéricos al contrario que otras industrias no pueden repercutir ese aumento de los costes en los precios que están regulados: "A corto plazo no va a haber cambios en los precios, pero si esto se prolonga más de un año las empresas deberíamos decidir si continuar con esa producción a pérdidas o con muy poco margen o no las continuamos". El sector de los genéricos da empleo a 40.000 personas entre empleos directos e indirectos.

Díaz - Varela cree que a pesar de todo España tiene ventaja respecto a otros países para evitar el desabastecimiento: "Las principales compañías y también las de genéricos tienen plantas de fabricación propia y no dependen tanto de otros países. Sí en cuanto a las materias primas, pero no en el proceso de producción". Hay 13 plantas de producción de genéricos en España. Siete de cada diez genéricos consumidos por la población española están fabricados por estas empresas. El sector lleva años reclamando una "reindustrialización" dado su carácter estratégico algo que se ha visto claramente con la pandemia: "Pensamos que cuanta más producción propia tengamos y más podamos autoabastecernos es bueno. Europa ya está tramitando en este momento una normativa para favorecer la reindustrialización en el sector del medicamento y nosotros estamos dispuestos. Igual que hemos ido aumentando la capacidad producción hemos presentado propuestas para tener más control de medicamentos esenciales" (la AEMPS considera en esta categoría 360 medicamentos de los que el 70% tiene un genérico). "Si eso se produce en proximidad tenemos más fácil garantizar el abastecimiento". También piden estabilidad en los precios: " No demandamos precios más altos, pero sí que no sea solo el precio el único indicador para definir la compra de productos porque se inicia una espiral de bajada de precios que llega un momento que no tiene sentido o solo se puede suministra fabricando en países en desarrollo".