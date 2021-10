Esta es la única palabra del castellano que se puede decir, pero no escribir

El castellano tiene una palabra para salir del paso de prácticamente cualquier situación. Sin embargo, y a pesar de que es un idioma muy rico que cuenta con aproximadamente 100.000 palabras en el Diccionario de la Real Academia Española, hay algunas situaciones y expresiones que se le escapan. ¿Sabías que existe una palabra que se puede decir pero que, sin embargo, no hay manera de escribir según las normas ortográficas actuales?

Hace ya varios años, Fundéu informaba a través de las redes sociales de la existencia de una palabra que, a pesar de que la podamos decir, no podemos escribirla de ninguna manera. Se trata del imperativo de la palabra salirle en la segunda persona del singular. Después de combinar la forma verbal sal, del verbo salir, con el pronombre enclítico le, se origina una singularidad ortográfica que no se puede resolver a día de hoy. Un fallo en el sistema de lo más curioso que, por el momento, no tiene solución.

Así es la palabra que se puede decir, pero no escribir

En su página web, la Fundeu explica que la unión de estas palabras derivaría en una nueva conocida como salle, que debería pronunciarse /sá.lle/ o, con yeísmo, /sá.ye/. A pesar de que puedas decirla, algo que probablemente hayas hecho en alguna ocasión, no hay manera de escribirla. En primer lugar, se propuso la opción de añadir un guion entre el sal y el le para marcar la diferencia. Sin embargo, las Academias de la Lengua decidieron denegar esta opción en la Ortografía del 2010.

La palabra que se puede decir, pero que no es posible escribir, según las actuales normas ortográficas: https://t.co/FJPvSjZsMY #Wikilengua pic.twitter.com/iGkiAqWKYS — FundéuRAE (@Fundeu) April 5, 2019

Dado que en aquella publicación no ofrecieron ninguna alternativa a la misma, la palabra no se puede escribir según las normas actuales. Mientras la academia trata de encontrar una forma de escribir esa palabra, algunos como el autor Martínez de Sousa defiende el uso de guion como "solución excepcional a una situación excepcional". Mientras tanto, en redes sociales se han propuesto otras soluciones que, por el momento, siguen sin convencer al organismo.

Las distintas propuestas para resolver el fallo

En la misma página web, la Fundéu muestra algunas de las distintas propuestas que se han hecho para solventar este fallo histórico. Desde representarlo fonéticamente, es decir, escribir sal.le, hasta otras como emplear un espacio entre ambas palabras o el anteriormente citado guion. Por otro lado, también hay otras propuestas como emplear un punto normal y corriente o un punto medio, un recurso que se utiliza en el catalán pero que no vemos en el castellano.

Más allá de estas opciones, el documento recoge otras como emplear barras tanto inclinadas como verticales. También utilizar una coma entre el sal y el le, un punto y coma o incluso la grafía de dos puntos. ¿Y qué hay sobre la opción de meter una h intercalada? A pesar de que es la opción mayoritaria entre las respuestas a este tuit, la Fundéu la desecha porque se trata de una secuencia que no es propia del castellano.