"Ignora y elimina": la Policía alerta sobre una nueva oleada de estafas relacionadas con tu banco

Si has recibido recientemente un SMS relacionado con tu banco, extrema precauciones. Es el último consejo de la Policía Nacional, quien ha pedido a través de las redes sociales que tengamos cuidado si recibimos un mensaje de estas características porque puede tratarse de una estafa. Concretamente de un caso de smishing, mediante el que un grupo de cibercriminales se hace pasar por una compañía de renombre o un organismo oficial con el objetivo de ganarse nuestra confianza y poder hacerse con nuestros datos de una forma mucho más sencilla.

Una vez más, los estafadores se hacen pasar por tu banco para informarte de que han desactivado tu cuenta por motivos de seguridad. A pesar de que en el ejemplo se muestren bajo la apariencia de Caixabank, los estafadores podrían hacerse pasar por cualquier otro banco con el objetivo de hacerse con tus datos. No solo con los personales, sino también con las claves de acceso para hacerse con el control de tu cuenta y poder así robarte sin que te des cuenta.

La Policía Nacional avisa a sus seguidores: "Ignora y elimina"

En esta ocasión, los responsables del ataque se pondrán en contacto contigo a través de un SMS para explicarte que han desactivado tu cuenta por motivos de seguridad: "A partir del 28/10/2021 no puedes utilizar su cuenta. Tienes que activar la nueva sistema de seguridad web. Activa ahora". Un mensaje repleto de faltas de ortografía que debería levantar todas tus sospechas. Sin embargo, y como viene siendo habitual, los estafadores jugarán con la posibilidad de bloquear tu cuenta para llamar tu atención y que sigas sus indicaciones.

¿"Apartir"?🤔



¿¿"No puedes utilizar su cuenta"??🤨



¿¿¿"La nueva sistema"???😱



Si la mala redacción del ✉ no hace que salten todas tus alarmas⚠⚠



Ya te lo decimos nosotros

👉Es #PHISHING

🔜Ignora y elimina#NoPiques pic.twitter.com/dQdeKK9AeC — Policía Nacional (@policia) October 27, 2021

En caso de que pulses sobre el enlace que aparece al final del SMS, serás redirigido a una página web que se asemeja a la de tu banco. Una vez allí, los responsables del ataque te pedirán que introduzcas datos personales como tu cuenta de correo electrónico o tu DNI y la contraseña de acceso a la banca online. Y no, no es para activar el nuevo sistema de seguridad web, sino para quedarse con todos estos datos y utilizarlos en tu contra en el futuro.

El consejo de la Policía para evitar ser víctima de este tipo de ataques

De esta manera, los atacantes podrán robarte sin levantar sospechas e incluso pagar en distintos comercios con tu cuenta corriente. Por esa misma razón, y si has recibido un mensaje de estas características, ni caso: "Si la mala redacción del mensaje no hace que salten todas tus alarmas, ya te lo decimos nosotros: es phishing". Para evitar este tipo de ataques, la Policía Nacional recomienda ignorar este tipo de comunicaciones y eliminarlas cuanto antes para no caer en la trampa.

Por otro lado, la firma de ciberseguridad Entelgy Innotec nos anima a comprobar que el número desde el que nos ha llegado el SMS es fiable. También que nos fijemos en el tipo de saludo que emplean con nosotros e e incluso las posibles faltas de ortografía. También nos recomiendan no hacer clic en los hipervínculos o enlaces de los mensajes sospechosos, actuar con precaución a la hora de descargar ficheros o ejecutables adjuntos en correos e introducir tus datos personales únicamente en páginas con protocolo 'https'.