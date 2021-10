Si un hombre sabe cómo funciona el Fútbol Club Barcelona en épocas turbulentas, ese es Joan Gaspart. El expresidente del Barça ha analizado la actualidad del club blaugrana en una entrevista en 'El Confidencial', comprendiendo el duro momento por el que pasa el equipo.

Sobre el despido de Ronald Koeman, Gaspart cree que quizás podría haberse dado más tiempo al neerlandés. “Nos guste o no, el fútbol funciona así. Es más fácil echar al entrenador que a todos los jugadores. Koeman es un gran barcelonista y me sabe mal, ya que soy amigo suyo y lo aprecio mucho. Si le hubieran dado más tiempo, hubiera hecho un buen trabajo”.

Y acerca del que posiblemente será el nuevo entrenador blaugrana, Xavi Hernández, Gaspart considera que no es pronto para darle la oportunidad. “Teniendo en cuenta los resultados, ¿era prematuro que Guardiola, que solo había entrenado al filial, entrenara al Barça? ¿Y Luis Enrique? ¿Por qué no va a funcionar? Todos opinaban que no tenían experiencia y luego llegaron los resultados. Le deseo toda la suerte del mundo porque su suerte es la de todos los barcelonistas. Él ha demostrado desde hace muchos años que ser técnico del Barcelona era una de sus ambiciones”.

Para el que fuera presidente de la entidad blaugrana durante casi tres años, no existe la posibilidad de un periodo de reconstrucción. “En el Barcelona, no hay transiciones que valgan. Confío en los que están, en algún fichaje que llegue, en los canteranos que suban al primer equipo...", sostiene Gaspart, que no quiere que solo se hable del Barça. "También hay que decir que se ha centrado el foco en el Barça como único equipo con problemas económicos y no es cierto; todos los equipos los tienen, porque la pandemia los ha perjudicado. Se habla mucho de la derrota del Barça en Vallecas, pero poco del empate del Madrid ante Osasuna”.

Y, pese al mal momento actual del club, Gaspart cree que la temporada acabará de la mejor manera posible. “El Barcelona ganará la Champions, la Liga, porque todavía queda mucho campeonato, y la Copa, porque aún no ha empezado. Aunque uno se puede equivocar, sin el optimismo se es muy desgraciado. Cosas más difíciles he visto en el fútbol. Espero que en el futuro aspiremos a lo máximo, pero ya le digo que nunca es fácil ganar los grandes títulos. Si no lo conseguimos, habrá que clasificarse para disputarlos el año que viene”.