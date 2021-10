El debut de Mariano: taconazo de lujo, puntos en la cabeza y le tienen que recolocar la nariz

Un taconazo de lujo para asistir a Vinicius en el primer gol del partido y una recolocación de nariz y puntos de sutura en la cabeza después de que le pisaran la cabeza en la última jugada del partido tras una peligrosa caída. Podría ser el resumen del desempeño de un mes o incluso una temporada, pero todo ha ocurrido en los primeros 90 minutos que Mariano ha disputado esta temporada.

Ancelotti no había contado con él ni una sola vez, por lo que cuando Javier Herráez adelantó en la mañana de este sábado que Mariano iba a ser titular, muchos no se lo podían creer. Ante la ausencia de Benzema por descanso, Ancelotti dejó a Jovic todo el partido en el banquillo y dio su confianza al dominicano, que no defraudó.

Con su voracidad habitual, peleó cada balón y presionó hasta quedar exhausto, aunque pudo marcar algún gol de haber estado más acertado. Su mejor intervención del partido fue un soberbio taconazo al primer toque para servir a Vinicius el 1-0.

La accidentada última jugada del partido fue el reflejo perfecto de lo que es Mariano: todo corazón y agresividad. El dominicano midió mal un salto y tras chocar con un defensa cayó de cabeza al suelo. Para más inri, un rival le pisó al caer, lo que le provocó una aparatosa herida en la cabeza. El resultado: puntos de sutura y que le tuvieran que recolocar la nariz en el vestuario, tal y como ha informado en Carrusel Deportivo Javier Herráez.

🏥 Enfermería del @RealMadrid tras el #ElcheRealMadrid



⛑️ Rodrygo: dolencias en el isquio de la pierna izq. El lunes, pruebas



⛑️ Mariano: le han recolocado la nariz y le dieron ptos de sutura



⛑️ Casemiro: dolencia en el cartílago nasal, irá al otorrino



🎙️ Informa @JaviHerraez pic.twitter.com/AA4uiRjMGd — Carrusel Deportivo (@carrusel) October 30, 2021

Casemiro y Rodrygo

La visita del Real Madrid a Elche salió cara. Además de Mariano, Rodrygo y Casemiro sufrieron sendas dolencias.

El primero fue sustituido con molestias musculares en el isquiotibial de su pierna izquierda y este lunes se le realizarán pruebas que determinarán la gravedad de la lesión, ha informado Herráez.

Casemiro, por su parte, tiene tocado el cartílago nasal por un golpe y tendrá que visitar el otorrinolaringólogo para tener un diagnóstico, ha contado Herráez.