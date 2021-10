Calderón: "Los entrenadores de mi hijo me piden ayuda, pero yo solo soy su padre"

Como cada fin de semana, José Manuel Calderón se pasó por los micrófonos de Carrusel Deportivo para someterse a las preguntas de Dani Garrido. Además de repasar la actualidad de la NBA, el base extremeño también habló de otros temas, como la educación que le da a sus hijos en lo que a baloncesto se refiere.

A tu hijo mayor le gusta el basket... ¿cómo es tu relación con él?

"Intento no intervenir, aunque sus entrenadores me lo piden, yo soy su padre. A no ser que él me pregunte algo, yo le dejo hacer, yo miro como entrena, le recojo, me lo llevo a casa y se acabó. Hablamos de baloncesto, pero en cuanto a entrenar dejo que lo hagan sus entrenadores. Sabe que me tiene para lo que sea por si necesita un consejo, pero sin que sea demasiado."

¿Cómo ordenarías por popularidad los equipos de Nueva York?

"Los Yankees son el número uno, luego los Knicks, sobre todo cuando ganan que es cuando aparecen más aficionados. Ya después irían Rangers, Jets, Nets... El fútbol cuesta seguirlo todavía"

¿Qué equipos te han sorprendido en este arranque de temporada?

"Me han gustado los Knicks, han añadido lo que necesitaban, jugadores que aparecen en los minutos finales. También me están gustando los Charlotte Hornets"

¿Cómo valoras el comienzo de campaña de Ricky Rubio?

"Ricky tiene un rol increíble en Cleveland y está jugando a un nivelazo. Si sigue así es candidato a Mejor Sexto Hombre, todos los equipos querrían tener a un Rubio en su equipo. Tienen un equipo que combina jóvenes con veteranos y están jugando muy bien"

¿Y cómo viste el encontronazo con Campazzo?

"Se le da más importancia porque son dos jugadores que conocemos mucho. Lo que me sorprendió fue la reacción de Ricky, es raro verle reaccionar así, no suele hacerlo"

¿Notas que le está costando arrancar a Dallas y a Doncic?

"Estoy preocupado por Dallas. Han ganado a equipos que tenían que ganar, pero los veo raros, parece que no tienen mucha confianza. A Luka le está costando más de lo que debería. Pero nos tiene malacostumbrados también y parece que no nos vale otra cosa. Los últimos partidos de Dallas no han sido muy buenos"

¿Están siendo días difíciles para Juancho Hernangómez?

"Mi consejo es que es lo más complicado en la NBA el hecho de no jugar, porque además no hay tiempo para entrenar y para ganarte el puesto, tienes que esperar tu oportunidad como una lesión o unas faltas para entrar en la rotación. Suena raro, pero los entrenadores tienen sus dos unidades y no suelen salir de ello. Soy positivo con Juancho, va a tener sus minutos y tiene que ser paciente y esperar"

¿Ocurre algo similar con Aldama y Garuba?

"La de Aldama es una situación diferente, es rookie y está trabajando duro. Tiene la oportunidad y sale con ganas, da igual que juegue 30 segundos o tres minutos. Hay que tener mucha paciencia con él porque es su primer año. Garuba en Houston tendrá oportunidades antes, ya que el equipo no peleará por muchas cosas"

¿Cuál es el jugador más antideportivo contra el que te has enfrentado?

"Siempre las tenía con Nate Robinson, él quería jugar muy físico y yo me tiraba un par de veces, eso no le gustaba y nos picábamos. Pero tampoco antideportivo. Patrick Beverley hablaba mucho, pero como yo no hablaba él acababa pasando"

¿Has jugado en canchas urbanas y es cierto ese mito de que hay jugadores que serían estrellas?

"Sí he jugado en canchas urbanas. Hay jugadores contra los que no jugaría uno contra uno porque quedaría mal. Y no ahora, también cuando era profesional. Hay mucho talento".

¿Con qué jugador actual te identificarías por su manera de jugar?

"Mi puesto ha cambiado. Hay bases muy anotadores. Ahora juega parecido Malcolm Brogdon, algo así. Los demás son muy anotadores y no es fácil encontrar una comparación en estos momentos. Lonzo Ball tampoco es muy anotador, me gusta su estilo de juego en ese sentido"

¿Es cierto que llevaste a Chris Bosh a tu tierra?

"Chris Bosh vino a Cáceres, también DeMar Derozan. Han visitado mi tierra, iban a mi campus y se quedaban por España unos días más"