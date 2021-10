Soraya Arnelas revela su dolorosa experiencia al parir por cesárea: "¿Por qué nadie me lo dijo?

Hace pocos días, la cantante Soraya Arnelas dio a luz a su segunda hija, Olivia, de la que está disfrutando mientras se recupera de una "dura cesárea". La artista explicó en las redes sociales cómo se encontraba después de parir y es que, en su caso, la intervención fue mediante cesárea y no lo pasó nada bien.

"Me encuentro poco a poco mejor. La cesárea, en mi caso, ha sido dura", ha revelado en un post de Instagram. Asimismo, en las stories de Instagram se mostró muy crítica con las cesáreas e incluso aseguró que tuvo desprendimiento de uretra a causa de la cirugía. "Que no os engañen con la cesárea", advirtió a sus seguidores. "Solo puedo decir que cuando os preguntaba que cómo eran las cesáreas... ¿Por qué nadie me dijo lo que dolía?", dijo.

Asimismo, la cantante lanzaba una reflexión sobre la importancia de ser madre y de "traer vida a este mundo". "¿Nadie es consciente del trabajo que es traer vida a este mundo? Es maravilloso, pero es para ponernos un monumento. Somos unas valientes de la vida", subrayó antes de pedir "menos regalos para los niños, que no se dan cuenta, y más intenciones para la madre".

A pesar de la mala experiencia de Soraya con la cesárea, tranquilizó a sus seguidores asegurando que se estaba recuperando. "Estoy mejorcita. Me puedo mover, puedo subir y bajar de la cama", aunque "como soy un poco burrita y no puedo estar quieta, tengo que tener un poco de cuidado con la cicatriz".

Sin embargo, es evidente lo feliz que está con su recién nacida y así lo quiso reflejar en Instagram. "Estamos todos muy bien y muy felices. Tu nombre te hace justicia, pequeña Olivia. 'La que trae La Paz", escribió en Instagram.