Las redes estallan con las declaraciones de Bertín Osborne en 'El Hormiguero': "Muy responsable no parece"

Bertín Osborne fue uno de los invitados de Pablo Motos esta semana en su conocido programa 'El Hormiguero'. El cantante utilizó las cámaras del programa para lanzar un mensaje que ha hecho estallar las redes sociales.

"Es buenísimo tomar un vino tinto para desayunar, señores. El café es una mierda", dijo Osborne, a Pablo Motos. "El café sienta fatal, es verdad", añadió.

"El vino a esa hora te da un brillo en la frente cojonudo. No te hace falta echarte Nivea ni nada. Tú por la mañana recién levantado tu pelotazo de tinto", continuó diciendo, ante los aplausos del público y la risa del presentador.

El vídeo, difundido en redes sociales por el médico de familia Fernando Fabiani, ha causado polémica y ha provocado que otros médicos y usuarios de Twitter critiquen las palabras de Bertín. "Las patadas nutricionales de una en una, por favor", publicó un nutricionista, ante el vídeo de las declaraciones.

Pero esto no es todo. Osborne fue preguntado si era mejor componer "con un vinito" y no tuvo duda alguna a la hora de responder. "Sí. Y hacer un programa de televisión y todo", respondió, quejándose de que el programa le diese agua en la taza y no vino.

"¡Ponme una cosa que sea decente, no este agua! Vino, coño, español encima", concluyó el cantante, ante la risa y complicidad de Pablo Motos.

Muy responsable no parece el mensaje... #tupelotazodetinto

Buenos días a pesar de todo. pic.twitter.com/8bjQueYydK — Fernando Fabiani 💯 (@FernandoFabiani) October 28, 2021

Oye a ver... Las patadas nutricionales de una en una, porfavor... Ahora este otro fomentando el consumo de alcohol en prime time... https://t.co/F6t6JzZOga — Daniel_Nutricionista (@Nutri_Daniel) October 28, 2021