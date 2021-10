Los últimos siete años son los más cálidos registrados hasta ahora

Una vez más, el 2021 estará entre los siete años más cálidos de la historia y la subida del nivel del mar ha alcanzado un nuevo récord. Estas son solo dos de las consecuencias del nuevo aumento en las concentraciones de los gases que están recalentando el clima de la Tierra, según el nuevo informe que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha presentado hoy en la Cumbre del Clima de Glasgow.

Un organismo que depende de Naciones Unidas, la Organización Meteorológica Mundial, acaba de presentar su informe anual sobre 'El Estado del Clima Mundial 2021' y los datos científicos vuelven a demostrar los graves impactos del cambio climático en todo nuestro planeta.

De hecho, con éste, ya serán siete los años más cálidos registrados desde que hay mediciones históricas hace más de un siglo y, mientras tanto, el aumento del nivel del mar ha superado también un nuevo máximo histórico en el 2021.

"Este informe se basa en la evidencia científica más reciente para mostrar cómo nuestro planeta está cambiando ante nuestros ojos. Desde las profundidades del océano hasta las cimas de las montañas, desde el deshielo de los glaciares hasta los implacables fenómenos meteorológicos extremos, los ecosistemas y las comunidades de todo el mundo están siendo devastados", ha afirmado el secretario general de la ONU, António Guterres.

Los datos de este nuevo informe sobre el estado del Clima Mundial son demoledores. Por primera vez, llovió, en lugar de nevar, en la cima de la capa de hielo de Groenlandia. Una ola de calor en Canadá y EEUU elevó las temperaturas a más de 50º C , mientras que muchas partes del Mediterráneo, como España o Turquía, experimentaron temperaturas récord.

"Y el calor excepcional a menudo iba acompañado de incendios devastadores", ha advertido también el Secretario General de la OMM, Petteri Taalas.

Primer informe

Este es el primer informe sobre el estado del clima 2021 que se publica al comienzo de las negociaciones de la ONU sobre el cambio climático, en la cumbre del clima de Glasgow.

En concreto, proporciona los últimos datos disponibles a escala mundial de las concentraciones de gases de efecto invernadero, las temperaturas, el clima extremo, el nivel del mar, el calentamiento y la acidificación de los océanos, el retroceso de los glaciares y el derretimiento del hielo, así como los impactos socioeconómicos.

Por ejemplo, la temperatura media global para 2021 (basada en datos de enero a septiembre) fue de aproximadamente 1,09° C por encima del promedio de 1850-1900. Actualmente, los seis conjuntos de datos utilizados por la OMM en el análisis sitúan al 2021 como el sexto o séptimo año más cálido registrado a nivel mundial, pero esta clasificación puede cambiar a finales de año.

El calor extremo afectó a la región mediterránea en general. El 11 de agosto, una estación agrometeorológica en Sicilia alcanzó los 48,8° C, un récord europeo, mientras que Kairouan (Túnez) alcanzó un récord de 50,3° C. Mientras tanto, Montoro (47,4° C) estableció un récord nacional para España el 14 de agosto, mientras que el mismo día Madrid tuvo su día más caluroso registrado con 42,7° C.