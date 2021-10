Rüdiger, sobre su futuro: "Estoy feliz en el Chelsea, las especulaciones no son mis amigas"

Antonio Rüdiger ha hablado de su futuro. El central del Chelsea, de 28 años, termina contrato esta temporada y explica que “las especulaciones no son sus amigas”. El entorno del jugador pide doce millones de euros limpios y, al margen de ese precio, iría la prima de fichaje, según informó Antón Meana en 'El Larguero'.

"Estoy feliz aquí, la gente puede ver que soy feliz. Hablaré con el club sobre mi situación contractual, ya dije que después de la Eurocopa habría conversaciones y las ha habido entre Marina Granovskaia y mi agente. Las especulaciones no son mis amigas, yo me centro en lo que estoy haciendo", explica en una entrevista a The Guardian.

“Tuchel me ha dado una nueva vida”

El central también le dedica unas bonitas palabras al entrenador que les hizo campeones de Europa, Thomas Tuchel. "Me ha dado una nueva vida. Él no me dijo que fuera la voz cantante del vestuario porque yo no soy así, a mí me gusta demostrarlo todo en el campo. Me dijo lo que esperaba de mí, mis cualidades naturales: ser agresivo y ser un líder".

El central considera que “para la gente de fuera siempre es más importante quien marca los goles”. “Digámoslo así: si tienes a Messi, Ronaldo, Salah, Benzema o Lewandowski, ¿quién soy yo para decir que me tienen que juzgar como a ellos? Sé cuál es mi trabajo, soy realista, si conseguimos acabar con la portería a cero es bueno para mí y para mi equipo", explica.