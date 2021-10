Novak Djokovic, actual número uno del mundo, se encuentra preparando el Masters 1000 de París, la Copa de Maestros y la Copa Davis. Es un final de año muy apretado para el tenista serbio, pero Novak quiere recuperarse de la final perdida en el US Open frente al Medvedev por tres sets a cero. De esta forma se redujo a menos de dos mil puntos la diferencia entre ambos jugadores en el ranking ATP.

La primera gran cita tenística de 2022 será el Open de Australia. Djokovic no ha aclarado todavía si participará o no en dicho torneo. Además, uno de los requisitos que puede establecer la organización del evento es la obligatoriedad de estar vacunado para poder jugarlo.

Djokovic aún no ha especificado si ha recibido la pauta de vacunación. Siempre que es preguntado por ello, evita la pregunta. La última ocasión ha sido en la previa de París-Bercy, donde ha afirmado que decidirá si está o no en Australia después de la publicación de un comunicado oficial. "Hasta ese momento no voy a hablar más de ello porque no quiero ser parte de las especulaciones", ha dicho.

Anteriormente, el tenista serbio había declarado lo siguiente: “No voy a revelar si me he vacunado o no, es una cuestión privada y por tanto una investigación inapropiada. La gente se pasa de la raya a la hora de preguntar y juzgar a una persona. Independientemente de tu respuesta, ellos le sacan partido”.