'Le Parisien': el PSG no descarta la rescisión del contrato de Sergio Ramos

Sergio Ramos, jugador del PSG podría estar viviendo sus últimas horas como jugador del club parisino. Según la información del diario francés 'Le Parisien', uno de los periódicos más cercanos al club de la capital francesa, desde la directiva se maneja la opción real de rescindir el contrato de Sergio Ramos, después de seguir a vueltas con su lesión.

"Pero internamente, la confianza que algunos depositaron en el defensa en el momento de su fichaje, o incluso tras su lesión en la pantorrilla unas semanas después, ya no es inquebrantable hoy. Tanto es así que la opción de la rescisión de contrato, aunque no está en la agenda del día, ya no es ciencia ficción, habiendo el PSG integrado el hecho de que pudo haberse equivocado en su elección", informa el diario francés Le Parisien.

La última hora de la lesión del excapitán del Real Madrid nos la contaba Antón Meana el pasado 29 de octubre: la lesión de Sergio Ramos, relacionada con el sóleo de la pierna izquierda, no es una lesión grave, pero es muy molesta. Aunque el central del Paris Saint Germain no sufre una lesión grave, todavía se desconoce la fecha de su debut con el club parisino porque al mínimo esfuerzo podría sufrir una recaída.