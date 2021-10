Will Smith confiesa que se planteó el suicidio en su nuevo documental

Will Smith, el reconocido actor nominado a cuatro Premios Globo de Oro y a dos Premios Óscar, estrena nueva serie documental en Youtube titulada 'Will Smith: The Best Shape of My Life'.

El actor ha confesado que llegó a plantearse el suicidio. Según TMZ, Smith hablará sobre cómo perdió 10 kilos en tan solo 20 semanas. Además, también comentará algunos problemas de su vida.

"Cuando comencé este programa, pensé que me estaba poniendo en la mejor forma de mi vida, físicamente. Pero, mentalmente, estaba en otro lugar. Y terminé descubriendo un montón de cosas ocultas sobre mí", reconoce.

En el avance, Will confiesa, sin contexto alguno que "esa fue la única vez en mi vida que consideré el suicidio". Se sobreentiende entonces que estos hechos los aclarará en el documental.

El estreno de 'Will Smith: The Best Shape of My Life' coincide con la próxima salida de sus memorias. "En ellas expongo mi vida y tantas cosas que la gente no sabe", aclara. "Lo que has llegado a entender como Will Smith, el aniquilador de extraterrestres, la estrella de cine más grande que la vida, es en gran parte una construcción, un personaje cuidadosamente elaborado y perfeccionado diseñado para protegerme, para esconderme del mundo, para esconder al cobarde", confiesa el actor.