Alec Baldwin aparece en público por primera vez desde el trágico accidente: "Halyna Hutchins era mi amiga"

Alec Baldwin ha concedido las primeras palabras a los medios de comunicación desde que mató accidentalmente a la directora de fotografía, Halyna Hutchins, durante el rodaje de la película 'Rust'. El actor se encontraba en el estado de Vermont, en Estados Unidos, donde se había retirado junto a su mujer y sus hijos para darse un descanso ante el constante seguimiento mediático tras lo ocurrido el pasado 22 de octubre.

Según ha publicado el medio estadounidense 'TNZ', y difundido por 'Fox News' en Twitter, Baldwin se ha dirigido triste y enfadado a los fotógrafos y paparazis que le perseguían: "Era mi amiga. El día que llegué a Santa Fe para empezar a rodar la llevé a cenar con Joel, el director. Éramos un equipo muy, muy bien engrasado, rodando juntos una película hasta que sucedió este horrible evento", ha añadido el actor.

Tras estas declaraciones, Baldwin ha asegurado que no podía hablar mucho más ya que así se lo había ordenado el Departamento del Sheriff de Santa Fe, "¿Qué queréis saber? No se me permite hacer ningún comentario, porque se trata de una investigación en marcha".

WATCH: Alec Baldwin breaks his silence on Halyna Hutchins\' death on \'Rust\' movie set pic.twitter.com/e4ZVjdC8MF — Fox News (@FoxNews) October 30, 2021

"De vez en cuando hay accidentes en los rodajes, pero nada como esto. Esto es un episodio de uno entre un billón", ha proseguido Baldwin ante los periodistas. No obstante, a raíz del accidente se ha cuestionado mucho el tema del uso de armas reales durante los rodajes, a lo que el actor se ha referido así: "Sé que hay un interés en limitar el uso de armas de fuego en escenarios de rodaje y es algo en lo que estoy extremadamente interesado. Pero recordad algo que creo que es importante: ¿Cuántas balas se han disparado en películas y series en los últimos 75 años? Esto es América. ¿Cuántas balas se han disparado antes? Miles de millones. Nos damos cuenta cuando algo sale mal y es horrible y catastrófico. Deben tomarse medidas nuevas, pero no me corresponde a mí decidir cuáles. Comprended que yo no soy un experto en este campo, así que el camino que otros decidan seguir, en términos de proteger la seguridad de las personas en los sets de rodaje, estoy totalmente a favor".

Declaraciones ante los medios

Respecto a la repercusión mediática del caso, Baldwin se ha mostrado enfadado con los fotógrafos y paparazis, ya que asegura que no paran de seguirle, "Mis hijos están en el coche llorando porque nos estáis siguiendo y lo saben". "No se me permite comentar la investigación. Hablo con la policía a diario. Estoy cooperando con ellos, claro. Lo que quiero decir es que salí a hablar con vosotros como deferencia. Ahora, por favor, ¿podéis dejar de seguirnos y dejarnos en paz? Os hemos dado todo lo que podíamos", ha añadido el actor.

Here\'s a photographic demonstration of what it means....Alec Baldwin hugging Matt Hutchins. pic.twitter.com/k2yjK2qEy8 — Jen Fitzgerald (@Jenfitzlaw) October 24, 2021

Pero el enfado de Baldwin ha incrementado cuando uno de los periodistas que le preguntaba no recordaba el nombre de la fotógrafa fallecida durante el rodaje, "Su nombre es Halyna. Si vas a pasar tanto tiempo esperándonos, deberías saber su nombre".

Además, Baldwin ha reconocido mantener un estrecho contacto con la familia de la víctima, "Me reuní con su marido, Matthew, y su hijo. El hombre está abrumado por el dolor". Según asegura, a los pocos días del accidente, se reencontró con la familia de la Halyna, donde se pudo ver al actor dándoles el pésame y disculpándose por lo ocurrido.

"Su lenguaje corporal era el de un hombre golpeado, estaba desplomado, parecía que había envejecido", apuntaron varios testigos del encuentro entre el actor y el marido y el hijo de Halyna.