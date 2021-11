Hamilton, sobre su peor experiencia en la Fórmula 1: "Sufrí racismo por parte del público y nadie dijo nada"

Todos los comienzos son complicados, incluso para un siete veces campeón del mundo de F1 como es Lewis Hamilton. El piloto de Fórmula 1 ha hablado en una entrevista en el 'Wall Street Journal' cómo fue su llegada al 'paddock' y a la profesionalidad en el mundo del motor. En dicho artículo, el británico ha explicado el porqué de su evolución, de pasar fuera de los focos de las cámaras a ser mucho más visible, incluso siendo referencia en cuanto a sus colaboraciones sociales. Sin embargo, en esa misma charla, Hamilton ha desvelado cuál fue uno de los peores momentos de su carrera como profesional.

En el año 2008, Hamilton recibió insultos racistas en los test de pretemporada del circuito de Barcelona. La rivalidad con Fernando Alonso durante la temporada anterior, compañero en McLaren Mercedes, hizo que varios aficionados arremetiesen contra el piloto británico. "Recuerdo el primer año en que entré a este deporte y sufrí racismo por parte del público y nadie dijo nada. Vi gente que hoy continúa en la categoría que se quedó callada", ha señalado Hamilton. Unos ataques que le afectaron hasta el punto en el que ha admitido que "no era feliz". "Había conseguido mi sueño, pero no era yo, no podía ser yo y no tenía la confianza en mí mismo por aquel entonces, así que simplemente me mantuve callado", ha explicado.

"Reprimimos tantas cosas que no nos damos cuenta del dolor que experimentamos", ha continuado durante la entrevista. Sin embargo, el piloto ha pegado un giro desde entonces y se ha convertido en uno de los emblemas de la lucha contra el racismo. "En mi decimocuarto o decimoquinto año estaba revisando las fotos de celebración del equipo y me di cuenta de que las escuderías todavía son completamente blancas. Hay muy poca gente de color, y me pregunté cómo podía estar pasando esto después de llevar yo aquí tanto tiempo. Luego todo lo que ocurrió tras la muerte de George me golpeó fuerte. No me podía creer que tanta gente siguiera callada con lo que había pasado. Es por ello por lo que ahora estoy dispuesto a arriesgar, ya sea mi trabajo o mi reputación, no me importa. Quiero que la comunidad de raza negra sepa que les escucho y que estoy con ellos".

Actualmente, Hamilton lucha por conseguir su octavo mundial del F1, esta vez bastante más disputado con la actuación de Max Verstappen. Incluso, en el Gran Premio de Hungría recibió gritos por parte de los aficionados. "Hemos empujado todos, en todos los sitios y estoy muy contento; nunca me he sentido tan bien con estos abucheos, no me importan", dijo.