Mehdi Nafti, sobre el 'caso Borja Garcés': "Si el chaval se ha equivocado, no se ha equivocado conmigo"

Mehdi Nafti, entrenador, buenas tardes. ¿Qué es para usted coger ahora el Leganés?

Es un reto muy bonito y a la vez una responsabilidad. Yo tengo claro donde meto los pies. Tengo muchas ganas de empezar.

Es un reto muy bonito pero tenía otros retos, que la semana pasada no llegó porque tenía una oferta para ser seleccionador.

Es que cuando estás en el paro tienes que escuchar muchas cosas. Te van llegando ofertas, unas más serias que otras y cuando tienes la suerte de poder seleccionar y elegir... pues decides el mejor reto bonito de todos. Es verdad que tenía una oferta como seleccionador que era muy buena, las charlas y la negociación han durado mucho y a raíz de la derrota del Leganés contra el Almería todo fue mucho más rápido y decirle 'no' al Leganés es imposible para mí.

Dijiste que cuando ganabas te mirabas al espejo y te veías como Brad Pitt y cuando perdías te veías como Danny DeVito. ¿Qué cara le ve a este Leganés?

Bueno, eso lo dije a nivel personal. Todos sabemos la postura del entrenador: dependes de los resultados. Un entrenador nunca se puede relajar, vive diariamente, cada fin de semana, de los resultados. Por eso no puedes sentirte muy guapo con una buena racha o muy feo cuando no los tienes. Sabemos dónde estamos y vivimos de los resultados. El Lega está en una situación complicada. Estamos en descenso. No hay que mirar más allá del partido del martes.

¿Su objetivo es que el Leganés juegue de cine o que gane y luego ya veremos cómo jugamos?

Yo quiero que el equipo tenga mi identidad lo antes posible. El equipo ha estado muy cerca de sacar más puntos en las primeras 13 jornadas. Casi nunca ha perdido el guion del partido. Hemos tenido poco tiempo para trabajar, pero primero hay que recuperar anímicamente a la plantilla y a medio plazo hacer un trabajo táctico y que el trabajo de la semana sea lo más coherente posible.

Le quería preguntar por Borja Garcés. Dijo Garitano que mientras él siguiese Borja no iba a jugar más. ¿Con Nafti es borrón y cuenta nueva?

Yo llevo dos días aquí, yo he estado pendiente de 22 equipos en mi sofá viendo la tele, no solo del Leganés. Este chaval, si se ha equivocado, no se ha equivocado conmigo. Yo he preguntado al club que si podía contar con todos los futbolistas y la respuesta es positiva. A nivel de delanteros, la zona está más débil y él tendrá que intentar ganarse su puesto, como todos.

Usted tiene experiencia, ha jugado en España, ha entrenado en España... ¿Es positivo empezar de forma tan prematura?

Tenemos un trabajo en el que siempre tenemos que tener la maleta preparada. La situación perfecta no existe. Uno no está preparado para coger su maleta y en 24 horas plantarse en Madrid, pero es imposible decirle 'no' al Leganés. La situación más perfecta es hacer una pretemporada y dibujar una plantilla, pero no ha sido mi caso. Me ha llegado así la oportunidad y lo que quiero es aprovechar para devolver la sonrisa a la gente.

Viendo al equipo, sabiendo de su tiempo en primera división... ¿Con qué objetivo llegas al equipo?

El objetivo es mañana. Hay que recuperar la sonrisa de los futbolistas. Si la recuperan, rendirán más. Si ellos rinden más, la afición recuperará la sonrisa. A medio plazo, quiero a la gente orgullosa en Butarque viendo a su equipo.

Que haya muchas sonrisas. Mucha suerte.

Muchas gracias.