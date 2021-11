Renuncia el jefe de Barclays por sus vínculos con Jeffrey Epstein

El director ejecutivo de Barclays, Jes Staley, se retira después de una investigación del organismo de control financiero británico en la que se establecen los vínculos de Staley con el financiero Jeffrey Epstein, sentenciado por trafico sexual de menores, y que terminó suicidándose en la cárcel.

El Barclays es el segundo mayor banco británico por número de activos y hasta ahora había sacado la cara por su principal directivo, que cuando saltó la noticia de las actividades de Epstein, reconoció que fueron amigos pero que nunca se percató de que el financiero americano estuviera metido en actividades con menores y se desvinculó totalmente de él.

Ahora la investigación de la autoridad financiera, que comenzó en el 2019 y que aún no se ha presentado públicamente, establece esos vínculos con correos electrónicos entre Staley y Epstein, en un dossier donde se cuestionan los temas relacionados con la conducta de los directivos en la City londinense.

Jes Staley planea recurrir los hallazgos de esta investigación y, dependiendo del resultado (aún no se ha presentado oficialmente), podría retrasar, o incluso impedir que los reguladores le multen o sancionen. También puede recurrir que se hagan públicos los hallazgos de la investigación.

Según publica 'The Guardian' en un documento interno del banco, Jes Staley explicaba que las razones de su decisión "eran simples". "La FCA y la PRA me hicieron saber el viernes por la noche el contenido del borrador de las conclusiones de su investigación sobre la relación profesional y personal que desarrollé al principio de mi carrera con Epstein. No quiero que mi respuesta personal a estos asuntos, sea una distracción del fantástico trabajo que hacen todos los días para apoyar a los clientes", ha dicho Staley.

La junta del Barclays dice estar decepcionada con el resultado de la investigación, ya que considera a Staley uno de sus principales activos en el crecimiento del grupo. Ahora será reemplazado por Venkatakrishanan, el director de mercados globales.

Esa investigación, que aún no se ha publicado, no deja claro que Staley viera o tuviera conocimiento alguno de los "presuntos" (utilizan el término "presuntos" a pesar de que Epstein ya fue juzgado y declarado culpable) crímenes de Epstein, que era la cuestión central en la que se basaba el apoyo de Barclays a Staley tras el arresto de Epstein en el verano de 2019. Epstein y Staley eran amigos desde que coincidieron trabajando en JP Morgan, donde Epstein ya había sido cliente.