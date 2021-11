DIRECTO | Última hora del volcán de La Palma: recomendación de no salir de casa y usar mascarillas FFP2

Se cumplen seis semanas de la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Mes y medio después la intensidad del volcán no se reduce, al contrario. Solo este domingo se han producido 83 terremotos y la ceniza dificulta la vida diaria de los palmeros. Tanto que las Fuerzas Armadas van a realizar este lunes una ofrenda floral en recuerdo de los difuntos. La razón es que no se puede acceder a algunos cementerios debido a la lava y a la ceniza que cumbre las tumbas. La actividad sísmica en la isla ha sido notable en las últimas horas y preocupa especialmente la calidad del aire en las localidades del valle de Aridane. El Pevolca recomienda no salir de casa y usar mascarillas FFP2 en las zonas más afectadas por las cenizas. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viaja este lunes a la isla de La Palma, acompañado por la subsecretaria del Interior, Isabel Goicoechea, y por el director general de Protección Civil y Emergencias, Leonardo Marcos.

Un segundo seísmo de magnitud 5 ha sido localizado en La Palma este domingo, día en el que ha empeorado la calidad del aire en Los Llanos de Aridane, en el suroeste de la isla, según el semáforo del Gobierno de Canarias, y cuando el volcán que emergió el pasado 19 de septiembre emite más lava hacia la superficie.

El sismo registrado este domingo se ha producido a las 17.52 horas, con intensidad IV, y a 38 kilómetros de profundidad bajo el municipio de Mazo, el mismo en el que el sábado el Instituto Geográfico Nacional (IGN) localizó a las 7.24 horas un primer temblor de magnitud 5 (mbLg), en la escala IGN, con intensidad IV-V y a 35 kilómetros de profundidad.

Este nuevo movimiento se ha producido poco después de que el comité científico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca) comentase que daba la impresión de que disminuía tanto el número como la magnitud de los terremotos.

Calidad del aire "extremadamente desfavorable"

En cuanto a la calidad del aire, es "extremadamente desfavorable" en el municipio de Los Llanos de Aridane, debido a la presencia de partículas PM10 al exceder su concentración en microgramos por metro cúbico de aire la cantidad establecida por el Ejecutivo canario, de 151, y desde las 6 horas hasta las 16 horas esa cifra se ha superado en todo momento.

En el municipio de Los Llanos de Aridane se han contabilizado durante las primeras horas de la mañana entre 201 y 405 microgramos por metro cúbico de aire, y a las 16.00 horas era de 157 microgramos.

A este empeoramiento se suma la presencia de partículas PM25 que, según las mediciones del Gobierno de Canarias, en la unidad móvil de Los Llanos de Aridane, se han detectado hoy más de 51 microgramos desde las 6 de la mañana.

Recomendación de mascarillas

Tras la reunión del comité técnico del Pevolca, su presidente, Miguel Ángel Morcuende, ha recomendado a los ciudadanos del Valle de Aridane (Los Llanos, El Paso y Tazacorte), así como a los de Puntagorda y Tijarafe, que no salgan de sus casas mientras se mantenga esta situación.

Si se sale de casa la recomendación es hacerlo con mascarillas FFP2, y en caso de ser sensibles utilizar también gafas para evitar las partículas y la ceniza.

Una ceniza que este domingo ha llegado al norte de la isla, de forma que ha cubierto de manera significativa municipios como Tijarafe, Puntagorda y Garafía, y las instalaciones del Instituto de Astrofísica de Canarias en el Observatorio del Roque de los Muchachos, a 2.426 metros de altitud.

Aumenta la producción de lava

Miguel Ángel Morcuende también ha manifestado que este domingo ha aumentado la producción de lava en el nuevo volcán de La Palma, y que lo hace con mucha fluidez para alimentar, sobre todo a las zonas de las coladas identificadas como 3 y 9.

En cuanto a la sismicidad, Morcuende y la directora del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias, María José Blanco, han indicado que hay un descenso al menos aparente, tanto en el número de sismos como en su magnitud, y la mayor parte se producen en zonas intermedias.

El director técnico del Pevolca ha hablado asimismo de los daños y, según los datos del sistema de satélites Copernicus, hay 2.562 edificaciones-construcciones destruidas, y 246 en riesgo, lo que confirma que haya 2.708 edificaciones-construcciones afectadas.

Respecto a los cultivos han sufrido daños casi 280 hectáreas, de las que 58,76 son de viñedo, 23,82 de aguacates y el resto de plataneras.

Asimismo, la dirección del viento, sur y suroeste, podría afectar a la operatividad del aeropuerto de La Palma mañana lunes, al desplazar la ceniza hacia esa zona.

Además, la columna eruptiva llega hasta los 4.500 metros de altitud, explicó Blanco, la directora del IGN en Canarias