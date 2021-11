Mariah Carey 'renace' y anuncia la vuelta de la Navidad con un vídeo que arrasa en redes sociales

Mariah Carey lo ha vuelto a hacer. Con el fin de Halloween y la llegada del mes de noviembre, la cantante ha sorprendido a sus seguidores con un vídeo celebrando que queda poco para la Navidad.

"¿Preparados? ¡Vamos!", dijo la artista en Twitter, con un vídeo donde aparece rompiendo calabazas de Halloween con un bastón de caramelo y su famosa canción 'All I want for Christmas is you'.

En las imágenes podemos ver a Mariah jugando con la nieve, entre regalos y adornos para decorar el árbol. "Es hora de aplastar esa calabaza y tratarla como un pastel. Porque todavía tenemos que pasar el día de Acción de Gracias", añade la artista en el vídeo con letras rojas.

Tras su publicación, sus fans y seguidores han celebrado el regreso de la Navidad y que su canción vuelva a sonar sin parar durante estos días de nuevo. "Empieza lo mejor del año", le dijo un usuario en un tweet. "La reina de la Navidad", la califica otra seguidora.