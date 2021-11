Como cada martes, Iturralde González ha respondido a las preguntas de los oyentes en SER Deportivos. El exárbitro se ha mojado en cuanto a si era más fácil pitar a Cristiano o Messi, ha hablado de sus 'neverazos' y ha señalado el machismo en la sociedad, entre otras muchas respuestas.

¿Cuántas veces te han metido en la nevera?

Tres. Merecidas. La primera fue muy graciosa. Le dije desde el medio del campo a Van Gaal, en un Valladolid - Barcelona, que pitase él, enseñándole el silbato porque estaba protestando. La segunda, en un Getafe - Málaga, sacan una falta, se adelanta el jugador de la barrera y le pega en la cara, aunque yo pensaba que era en la mano. Le pito penalti, pero me dice el asistente que le había dado en la cara, así que mandé repetir la falta porque se había adelantado. El comité me dijo que no había que repetir. La tercera fue en un Cádiz - Valencia de Copa, que fue gracias a 'Antena 3 televisión', fue minuto 87 u 88 y se lesiona un jugador del Cádiz. El jugador iba a salir después de que le atendiesen y le dije, 'bah, ya ni salgas, si quedan dos minutos, quédate en el campo'.

¿Te gusta el sexo?

Me encanta.

¿Eres un ser de luz?

Para nada, soy una persona más normal que normal.

'Arbitralmente' hablando, ¿qué deporte te parece más justo, el fútbol o el baloncesto?

Me parece mucho más difícil arbitrar baloncesto que fútbol.

¿Con qué postre vas a sorprender al equipo de Carrusel un fin de semana cocinando en directo?

Si tengo un buen horno, os voy a hacer una mousse de turrón.

¿Era más dificil arbitrar a Messi o a Cristiano?

A Messi es muy fácil arbitrarle. Con todas las patadas que le daban, casi nunca iba al suelo, pero más fácil a Cristiano porque buscaba más el espacio, el sitio libre, es más fácil arbitrar a uno que se marcha de los otros que a otro que atrae defensas.

¿Por qué cobran menos las mujeres en el pádel?

Porque vivimos en una sociedad retrógrada y todavía, nos guste o no, con tintes machistas.

¿Cuál es el partido más difícil que has pitado?

La final de la Copa del Rey es el partido más bonito que puede pitar un árbitro y el que más nervios sientes entre comillas de decir, 'que te salga bien'. La Copa del Rey es súper bonita.

¿Urge una nueva regulación del VAR?

No. urge una consistencia realmente en el VAR. No puede ser que se pite un pisotón como penalti y a los dos días que los dos mismos árbitros no lo piten.

¿Por qué tenías tanta manía al Real Zaragoza?

No, igual coincidió con la epoca de Chechu Rojo, que le expulsaría dos o tres veces, y la gente igual cree que le tenía manía, pero para nada, tengo amigos allí, también jugadores y me gustaba mucho pitar ahí.

Si vas a una isla desierta, ¿te llevas a Eduardo Inda o a Ferreras?

Generalmente me gustaría estar solo y con nadie más. En una isla desierta, estoy solo. ¿Talavera o Palacio? Igual me llevaría a los dos porque siempre puede haber un naufragio y que mueran dos".

¿Qué es lo que más rabia te da del VAR?

Que han prostituido la filosofía del VAR, han abierto la Caja de Pandora y ya no saben cómo cerrarla. La filosofía del VAR era error claro y manifiesto, por ejemplo el codazo de Tassotti a Luis Enrique. Corregir jugadas que dentro de 15 años todavía te acuerdas, no entrar en jugadas que en tres semanas nadie recuerda. Han traicionado la filosofía del VAR por no aguantar la presión mediática.

¿El tomate con o sin piel y por qué?

Con piel, a mí quitarle el piel al tomate me parece mucho pijerío.