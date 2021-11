¿Recuerdas cómo terminaron las series de tu infancia? Así eran los capítulos finales de algunas de ellas

Seguro que tú también has cantado la canción de El Príncipe de Bel-Air. Que te has emocionado con el capítulo de Futurama sobre el perro de Fry y que te has preguntado mil y una veces cómo le podían pegar tan fuerte al balón los jugadores de Oliver y Benji si apenas tenían doce años. Pero, ¿Recuerdas cómo terminaban cada una de estas historias? A pesar de que hayamos visto los capítulos de estas series mil y una veces haciendo zapping, es posible que nunca hayas visto su final. A continuación, te recordamos cómo terminaban algunas de las series más populares de los últimos años.

Oliver y Benji

No, el mito de que Oliver Atom se quedó sin piernas al final de Campeones hacia el mundial no es cierto. Se trata de una leyenda urbana, alimentada principalmente por las redes sociales, que no tiene nada que ver con lo que se pudo ver en el capítulo 52 de la mítica serie de dibujos animados. ¿Y cómo terminó realmente la serie?

Después de triunfar en Europa con sus respectivos equipos, Oliver Atom, Mark Lenders y Benji Price, entre otros, vuelven con la selección japonesa para participar en la Copa del Mundo. Allí se ven las caras con la selección brasileña comandada por Roberto Sedinho, quien pasa de ser el mentor de Oliver a convertirse en su rival. Sin embargo, el capítulo llega a su fin con el pitido inicial del partido. Un punto y final para una serie que comenzaba con los primeros pinitos de Oliver Atom con la pelota que se despedía con el protagonista como una estrella internacional del balompié.

Dinosaurios

Dinosaurios es otra de esas series que marcaron un antes y un después para toda una generación. ¿Recuerdas a los Sinclair? A lo largo de las cuatro temporadas que permaneció en televisión, la serie protagonizada por una familia de dinosaurios nos demostró que la vida es cíclica pero que, a veces, nos lleva a un punto de no retorno. A pesar de que estos dinosaurios evolucionaron de una forma similar a la de cualquier familia estadounidense, no consiguieron vencer al mayor enemigo al que nos enfrentamos a día de hoy: el cambio climático.

En el último episodio de la serie, la familia Sinclair se reúne para asistir a la migración de una especie de escarabajo que, sin embargo, nunca llega al vecindario. Todo ello por culpa de la empresa responsable de la explotación del terreno en cuestión, en la que trabaja el padre de familia, que opta por comprometer el medioambiente para sacar un mayor rédito económico. Una decisión que condena a la especie a la desaparición. Tras volver a casa, la familia Sinclair descubre gracias al hombre del tiempo que las decisiones de Earl han provocado el inicio de una era glaciar que se prolongará durante miles de años. El inicio del fin para unos dinosaurios que optan por permanecer en familia antes de su extinción.

David el Gnomo

La serie de David el Gnomo apenas consta de una temporada compuesta de 26 capítulos. Sin embargo, su historia ha transcendido hasta el día de hoy. Todo ello gracias, entre otras cosas, a sus valores y a los mensajes que transmitía sobre temas tan actuales como la ecología, la amistad o la justicia. Al igual que sucede con Dinosaurios, el final de David el Gnomo es bastante lacrimógeno. Y es que, después de cumplir 400 años de edad, los gnomos se convierten en árboles para continuar así ligados eternamente a la Tierra.

Después de una última cena junto a Grasper, David y Lisa se dirigen a un monte idílico en el que poder descansar eternamente. Una vez allí, y después de despedirse del icónico zorro Swift, la pareja se coge de la mano para darse un último adiós que, sin duda alguna, pasaba a la historia de la televisión: "Adiós mi querido David, mi amor, mi compañía". "Adiós, mi querida lisa, gracias por el amor que me has dado".

El príncipe de Bel Air

El príncipe de Bel Air es una de esas series que probablemente habrás visto hasta la saciedad. Seguro que conoces la historia de aquel chico que crecía y vivía en Filadelfia sin hacer mucho caso a la policía y de cómo el destino le llevó a vivir con sus tíos de Bel-Air. Pero, ¿Recuerdas cómo terminaba la serie?

Después de seis temporadas en antena, El Príncipe de Bel Air se despedía de su audiencia con la venta de la icónica mansión. Tras años y años juntos, los distintos miembros de la familia Banks deciden tomar rumbos distintos que llevan de nuevo a Will Smith a Filadelfia. Phil, Vivian y Nicky se van a vivir a otro Estado, Hilary y Ashley se marchan a Nueva York, Geoffrey vuelve a Londres y Carlton se muda a Princeton. El episodio termina con Will Smith despidiéndose de la mansión en la que tantos buenos momentos había vivido junto a su nueva familia. Y es que, después de tantos años junto a ellos, Will llegó a echar de menos incluso a su primo: "Maldita sea Carlton, cuánto te voy a echar de menos".

Futurama

Futurama ha tenido varios finales tras las múltiples cancelaciones que ha sufrido durante los últimos años. El segundo y, por el momento, último de ellos, ahonda en la relación entre Leela y Fry. Después de romper el último invento del profesor, un botón para retroceder 10 segundos en el tiempo, Fry y Leela acaban congelando a todo el mundo siendo ellos dos los únicos que permanecen con vida durante décadas.

Durante todo este tiempo, la pareja acaba casándose y viajando por todo el universo hasta alcanzar la vejez. Tras décadas y décadas solos, la pareja se reencuentra con el profesor, quien dice haber encontrado la solución para arreglar el botón. Sin embargo, el hecho de arreglar el botón provocaría que ninguno de ellos tres recordara todo lo que había pasado. Un capítulo que terminaba con Fry preguntándole a Leela si quería volver a disfrutar de todo lo vivido, a lo que esta respondía que sí. Por lo tanto, el profesor volvía a pulsar el botón para restaurar el universo tal y como estaba. Un final abierto para una serie que, a pesar de que ha sido cancelada en varias ocasiones, siempre mantiene una puerta abierta hacia su retorno.