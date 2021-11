Ana Rosa Quintana anuncia que padece cáncer de mama y deja temporalmente la televisión

"Por primera vez voy a hablar de mí". Ana Rosa Quintana ha arrancado El programa de AR confirmando, durante su editorial diaria, que abandona la televisión temporalmente como consecuencia de un cáncer de mama.

Apenas unos minutos después de comenzar el programa, en los que ha valorado sus últimos dos años al frente del mismo, la presentadora de televisión ha anunciado que deja la televisión temporalmente porque le han detectado un carcinoma en uno de sus pechos. A pesar de que el tumor está localizado y que no hay metástasis, Ana Rosa Quintana ha explicado que esta enfermedad requiere un tratamiento intenso que le mantendrá alejada del plató hasta nuevo aviso: "Afortunadamente está localizado, no hay metástasis pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plato, de estos compañeros que también son mi familia".

💙 “Sé que me voy a curar” 💙 Hoy es un programa difícil. Ana Rosa se despide por una temporada tras compartir con su audiencia, su otra familia, que le han detectado "un carcinoma en una mama". Nosotros ya contamos los días para volver a verla 💪👑 #AR2N https://t.co/SLXWZr9ZfU pic.twitter.com/oy9NpEdqGu — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) November 2, 2021

Ana Rosa Quintana anuncia que padece cáncer de mama

El programa comenzaba con un mensaje de Ana Rosa Quintana hacia la audiencia valorando sus dos últimos años al frente del programa: "Hace ya casi dos años empecé a contar, a esta hora y en este rincón, lo que ocurría cada día con la pandemia. Un relato de miedo e incertidumbre que nos ha cambiado la vida a todos. Pocas mañanas he podido hablar de esperanza, ahora con el drama de los palmeros, impotentes ante la fiereza de un volcán que no respeta ni pasado ni futuro".

A continuación, y después de relatar lo vivido durante estos dos últimos años, la presentadora se ha dirigido a sus espectadores para anunciarles que deja la televisión temporalmente como consecuencia del cáncer. En primer lugar, Ana Rosa Quintana ha explicado que estas últimas semanas han sido raras para ella porque se ha tenido que ir del programa hasta en dos ocasiones y porque faltó el pasado viernes: "Normalmente, y excepto vacaciones no he faltado a mi cita con vosotros ni siquiera cuando la COVID-19 acechaba por todas las esquinas y nos confinaban en casa".

"Tengo que compartir lo más importante y duro que me ha pasado en la vida"

Tras valorar sus dos últimas semanas, la presentadora ha querido agradecer el cariño de sus espectadores y espectadoras contándoles la verdad: "Estoy tan agradecida a todos los que nos habéis traído aquí en volandas diecisiete años que creo que tengo que compartir con todos los que me habéis hecho tan feliz estos años lo más importante y duro que me ha pasado en la vida".

Después de recordar que el programa es todo para ella, la presentadora de televisión ha explicado que abandonarlo temporalmente como consecuencia del cáncer: "Hoy tengo que despedirme por una temporada, espero que no sea muy larga, me han detectado un carcinoma en una mama". A pesar de la dura noticia, Ana Rosa Quintana dice estar tranquila porque confía en sus médicos y porque tiene todo el amor del mundo de las personas a las que quiere.

Por todo ello, Ana Rosa Quintana confía en que todo va a salir bien y que podrá volver pronto al programa: "Sé que me voy a curar y que me espera un camino complicado, como conocen muchas mujeres valientes. Voy a hacer una vida lo mas normal posible y seguiré trabajando detrás de las cámaras y en la productora, esto es un bache, una prueba. Vosotros sois también parte de mi familia, gracias de corazón por todo lo que me habéis dado hasta ahora, y espero que sigáis dando a mis compañeros. Ellos son el alma de este programa. Nos vemos pronto. Hasta luego".