Google News vuelve a España 7 años después de su adiós

Hace ya varios años, concretamente en diciembre de 2014, Google anunciaba el cierre de su servicio de noticias en España como respuesta al Canon AEDE de la Ley de Propiedad Actual (LPI) del por aquel entonces ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert. Una tasa que, a grandes rasgos, obligaba a aquellos agregadores como Google News a pagar un impuesto por cada enlace que dirigiese a páginas de miembros de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE).

Por aquel entonces, el gigante electrónico se defendía de esta tasa aclarando que Google News no obligaba a ningún medio a aparecer en sus resultados ni operaba con publicidad. Todo ello como respuesta a los distintos medios españoles, quienes llevaban tiempo pidiendo esta tasa para recibir una "compensación equitativa" por introducir fragmentos no significativos de "información, opinión o entretenimiento" sin autorización previa. Por esa misma razón, y dado que no llegaron a un entendimiento, Google anunciaba el cierre de su servicio de noticias en España.

Google News vuelve a España

Varios años más tarde, la compañía ha decidido restaurar su servicio de noticias en España como consecuencia del nuevo Real Decreto aprobado hoy por el Gobierno español que transpone la Directiva europea sobre derechos de autor. Así lo ha dado a conocer a través de su blog corporativo, donde ha dado a conocer que Google News llegará a comienzos de 2022 para volver a nutrir a los españoles y españolas de enlaces a noticias "útiles y relevantes" procedentes de un amplio espectro de fuentes.

¡Tenemos “buenas noticias”! Google Noticias vuelve a España lo que supondrá una mayor facilidad para acceder a la información y una gran posibilidad para que los medios den mayor visibilidad a su trabajo y consigan más lectores y suscriptores. Más info: https://t.co/7zza8pJlXi https://t.co/VggWMCA2UW — Fuencisla Clemares (@Fuenclemares) November 3, 2021

Según recoge esta nueva ley de derechos de autor, los medios de comunicación españoles podrán decidir libremente cómo se pueden encontrar sus contenidos en Internet y cómo generan ingresos con los mismos. Por esa misma razón, el gigante electrónico ha anunciado que se reunirá próximamente con los principales medios de comunicación españoles con el objetivo de llegar a un acuerdo con los mismos que protejan sus derechos conforme a la nueva ley.

"Una herramienta esencial en la lucha contra la desinformación"

En su página web, el gigante electrónico asegura que la vuelta de Google News ayudará al público español a obtener más información de un número mayor de fuentes: "Se puede decir que es una herramienta esencial en la lucha contra la desinformación". Pero no solo eso. Google también explica que este portal de noticias ayudará tanto a periodistas como a editores de distintos medios a recibir más lectores y un tráfico gratuito muy valioso para ellos.

Por otro lado, la compañía también ha anunciado la llegada del programa Google News Showcase a nuestro país. Un proyecto de productos bajo licencia mediante el que el gigante electrónico pagará a distintos editores para que generen un tipo determinado de contenido tanto para los paneles de historias de Google News como de Google Discover.