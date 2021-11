"Me intimida muchísimo": la curiosa reacción de Paula Badosa en sus primeros torneos al ver a Rafa Nadal

Paula Badosa es una de las tenistas de moda del circuito internacional. Después de firmar una gran actuación en las Olimpiadas de Tokio 2020 y de llevarse el torneo de Indian Wells hace apenas unas semanas, la joven de 23 años se ha convertido en una de las grandes esperanzas del tenis español junto al también jovencísimo Carlos Alcaraz, quien alcanzaba los cuartos de final del US Open con apenas 18 años de edad.

Después de llevarse el icónico Masters 1000 estadounidense, considerado para muchos como el quinto Grand Slam, la tenista ha visitado El Hormiguero para hablar sobre su trayectoria deportiva. Entre otras cosas, Pablo Motos le ha preguntado acerca de sus primeros torneos profesionales como tenista y sobre las primeras veces que coincidió con Rafa Nadal: "¿Es cierto que hasta hace poco te escondías cada vez que le veías?".

"Me ponía muy nerviosa, pero ya me estoy acostumbrando"

Tras esta primera pregunta, Paula Badosa ha reconocido que sí, que se escondía cada vez que veía a Rafa Nadal en sus primeros torneos porque le intimidaba mucho: "En los primeros torneos yo veía a Rafa Nadal y a mí me intimidaba muchísimo por todo lo que ha conseguido. Recuerdo que en algún torneo se acercó a saludarme porque era la chica nueva, la tenista española y yo me escondía porque no sabía ni cómo presentarme".

La tenista asegura que cada vez que Rafa Nadal se acercaba hasta su posición para hablar con ella solía irse al baño para que no le viera: "Me ponía muy nerviosa, pero ya me estoy acostumbrando". A continuación, Pablo Motos le ha explicado que los nervios con una persona a la que admiras no se marchan hasta que no dejas de analizar hasta la última palabra que le has dicho tras una conversación: "Se te van el primer día en el que, después de una conversación, no la repasas para ver si has dicho alguna gilipollez".

Paula Badosa recuerda la primera vez que saludó a Rafa Nadal

La tenista reconoce que le ha pasado en alguna ocasión pero que, por suerte, ya habla "como una persona normal". Sin embargo, sigue recordando con cariño momentos como el primer día que saludó a su ídolo en el Torneo Conde de Godó de Barcelona: "Recuerdo que me dio la mano izquierda". A pesar de que ella no quiso lavarse la mano después de habérsela chocado a su ídolo, sus padres le obligaron a hacerlo de inmediato: "Tú te lavas las manos antes de cenar".

Con el paso del tiempo, la tenista fue coincidiendo cada vez más con su ídolo hasta el punto de jugar en los mismos torneos. Gracias a ello, Paula Badosa reconoce que ha ido perdiendo poco a poco la vergüenza. No obstante, la tenista reconoce que la figura de Nadal le sigue intimidando como el primer día.