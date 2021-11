El emotivo gesto de un cliente con una librería que atendió a su hijo

"Son pequeñas cosas que hacen grande el mundo". Así reaccionaba Arancha Martínez, la propietaria de la librería Santos Ochoa de Huesca ante el bonito gesto que tuvo un cliente con su negocio.

El pasado jueves, un niño acudió a su librería para comprar material escolar. Cuando fue a pagar, no tenía suficiente dinero y le faltaban 20 céntimos que no pudo pagar. Según contaban desde El HuffPost, Arancha, que no sabía nada de esta "deuda" y en el momento en el que sucedió no se encontraba en la librería, cuando la abrió al día siguiente se encontró una nota y los 20 céntimos que faltaban en una bolsita colocada en la puerta.

La nota decía: "Buenos días, ayer sobre las 19: compró mi hijo un block de Oxford y tres rollos de forro para los libros. Le faltaba 20 céntimos. Muchas gracias". La librería la compartió en sus redes sociales y ha generado un sinfín de comentarios valorando el gesto.

"Esto es educación y valores. Qué alegría que todavía quedan familias así", comentaba una usuaria, mientras que otro señalaba: "Bonito gesto. Mi família también lo habría hecho, completamente igual. Puedo estar orgulloso de haber tenido esos valores también. Ya que por desgracia creo que escasean".