"Es imposible que haya diversión sin respeto". El colegiado de fútbol infantil Ángel Andrés Jiménez se ha hecho viral en redes sociales gracias a una charla previa a un partido de fútbol base en la que ha recordado tanto a los padres como a los entrenadores y jugadores de la importancia de respetarse los unos a los otros para favorecer un ambiente sano y educativo. A pesar de que lleva varios años haciéndolo, el árbitro se ha ganado el cariño de la comunidad de Twitter gracias a una de sus últimas intervenciones.

En ella se dirige previamente a los padres y madres de los niños que van a disputar el partido, a quienes les pide que favorezcan el respeto desde el minuto uno del encuentro para que sus hijos e hijas puedan seguir creciendo en un ambiente sano y educativo: "Soy el árbitro, pero soy, supongo, una persona más que quiere lo mismo que ustedes, que haya un ambiente sano y educativo. No me gustaría que se escucharan cosas que no se tienen que escuchar, ni que se vean cosas que no se vean cosas que no se tienen que ver".

"Yo me voy a equivocar, ya lo digo de antemano. Pero lo voy a intentar"

Por esa misma razón, el embajador de la Plataforma 090 anima a todas las personas que se encuentran en las gradas que traten con respeto tanto a los integrantes de su propio equipo como del rival: "Es imposible que haya diversión sin respeto". También al propio árbitro, quien reconoce antes del partido que probablemente se va a equivocar en alguna decisión: "Yo me voy a equivocar, ya lo digo de antemano. Pero lo voy a intentar".

"Yo os pido que juguéis con honestidad. Si me equivoco y lo sabéis, decídmelo (VAR de la honestidad). Os sentiréis muy bien haciéndolo; ya lo veréis. Y, por supuesto, vamos a respetarnos todos, pues sin respeto no hay diversión".

Charla con los padres, en el siguiente tuit.

Por todo ello, el árbitro les ha hablado sobre el VAR de la honestidad. Una iniciativa que ha compartido posteriormente tanto con los jugadores como con los entrenadores. Después de reunirse con ellos, Ángel Andrés Jiménez le ha explicado a los niños y niñas que ha estado hablando con sus padres para que, entre todos, puedan conseguir ese respeto que están buscando. También les ha animado a recurrir al VAR de la honestidad cuando crean que el colegiado se ha equivocado: "Si yo me he equivocado y vosotros lo sabéis, decídmelo. A mi me gusta eso. No me siento mal, me siento bien".

"¿Qué quieren para sus hijos y demás niños? Seguro que lo mismo que yo: que se diviertan y adquieran valores. Eso es imposible si no nos respetamos TODOS. Sin insultos y sin presiones".

VAR de la afición: Ver, Animar y Respetar.

VAR de la afición: Ver, Animar y Respetar.

Charla con los jugadores, tuit anterior.

"Si yo me he equivocado, rectifico. Eso es deportividad"

Una petición que también ha trasladado a los entrenadores, pues reconoce que en algunos momentos pueden tener una mejor perspectiva de lo que está sucediendo en algunos puntos del campo: "Si yo me he equivocado, rectifico. Eso es deportividad".

Bajo su punto de vista, lo importante es siempre transmitir el mensaje desde la corrección: "Luego se ganará o se perderá, eso es parte del juego, pero el respeto y la diversión es fundamental". Una charla que va camino de contar con un millón de reproducciones en Twitter, donde la comunidad alaba la iniciativa de Ángel Andrés Jiménez y del Ayuntamiento de Málaga, que lucha ya desde hace ya varios años contra la violencia en el fútbol base.