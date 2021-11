"Parecía como si quisiera un autógrafo de Neymar": la crítica por la actuación de un árbitro de Champions

El PSG empató contra el Leipzig en Champions League y se ve superado en la clasificación del grupo por el Manchester City, equipo al que ganó con el estreno de Messi como goleador en el conjunto parisino. Un despiste que puede complicarle el pase a octavos como primero de grupo ya que el equipo francés dejó escapar el triunfo en el último minuto por un penalti marcado por Dominique Szoloszbai.

Sin embargo, esto no fue lo único destacable del encuentro ante los alemanes ya que a su técnico, Jesse Marsch, no le gustó la actuación del árbitro Andreas Ekberg con algunos de los jugadores del PSG. "Estaba muy enfadado con las decisiones del colegiado. No nos ha protegido y mi enfado fue la única manera de mostrarle mi descontento con el arbitraje. En algunos momentos, parecía como si quisiera un autógrafo de Neymar cuando le enseñó la tarjeta amarilla. No ha estado bien. Mismamente en el segundo penalti, tuvo que ir al VAR mientras que la falta era evidente", ha señalado en rueda de prensa Marsch.

El técnico estadounidense, visiblemente enfadado, ha destacado que el Leipzig jugó mejor pero que "a raíz del penalti, la situación del PSG cambió". De esta manera, el conjunto alemán ha caído eliminado de la Champions League.