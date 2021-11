"Era muy desagradable": Nacho Guerreros se pasó un año sin hablar con otro actor de 'La que se avecina'

El actor Nacho Guerreros, famoso por interpretar al conserje Coque en La que se avecina, ha reconocido, durante una entrevista para el programa Sobreviviré, que estuvo todo un año sin hablarse con su compañero de reparto Pablo Chiapella. A pesar de que sus personajes tuvieron que interactuar en más de una ocasión durante este periodo de tiempo, los actores no se volvieron a dirigir la palabra detrás de las cámaras hasta que decidieron solucionarlo.

Guerreros ha asegurado que ambos lo pasaron muy mal porque, a pesar de que se querían mucho, no se dirigían la palabra por un enfado que, bajo su punto de vista, deberían haber resuelto mucho antes: "Él lo pasó muy mal y yo también. Era muy desagradable, queriendo tanto a una persona, estar con él y no dirigirte la palabra excepto cuando tienes que actuar". Sin embargo, los actores pudieron resolver sus diferencias y volver a retomar su relación: "Yo a Pablo lo adoro, nos adoramos".

"Me fracturé el peroné saltando"

A continuación, la presentadora Nagore Robles le ha pedido a su invitado que contara alguna anécdota de la serie. A pesar de que han pasado muchos años desde que llegaran a Mirador de Montepinar tras su paso por Desengaño 21 en Aquí no hay quien viva, el actor se ha quedado con el momento en el que se fracturó el peroné en 2016 mientras rodaban en el monte: "Fue un Annus horribilis. Me fracturé el peroné saltando, me senté encima del peroné y yo...hostia. Un dolor que casi me desmayo".

Nacho Guerreros recuerda que ya se fracturó el brazo cuando era pequeño pero que los dolores se sienten más a medida que somos más adultos: "El dolor que tienes cuando tienes cierta edad no es el mismo que cuando tenías 13". El actor ha explicado que tuvo que permanecer tumbado con la pierna hacia arriba durante tres semanas. Sin embargo, y dado que tenían que terminar el rodaje del último capítulo de la temporada, el actor acabó presentándose con la pierna todavía cubierta de yeso.

La solución del equipo a la lesión de Nacho Guerreros

Dado que no había tiempo para adaptar el guion a su fractura, el equipo de La que se avecina optó por utilizar siempre planos medios cada vez que participara Coque. De esta manera, los responsables de la serie evitaban cualquier posible fallo de raccord que mostrara la pierna del conserje completamente vendada cuando realmente no le había pasado nada en la serie.

Gracias a ello, La que se avecina pudo seguir adelante y Nacho Guerreros pudo grabar las escenas que le faltaban sin que nadie se diera cuenta en la pequeña pantalla que estaba actuando con un yeso en su pierna. Por esa misma razón, y dada la complejidad de la situación, Nacho Guerreros reconoce que es la anécdota con la que se queda después de tantos años en el equipo de La que se avecina.