Ayuso se prepara para batallar con Génova por unas primarias con la fórmula 'un militante, un voto'

Isabel Díaz Ayuso se prepara para unas primarias y a próxima batalla en el seno del PP de Madrid será por el reglamento que rige el sistema de elección. Así lo aseguran a la Cadena SER desde el sector más próximo a la presidenta Ayuso en la filas del PP regional. Puede parecer un asunto técnico pero en realidad es el elemento de mayor importancia si ,llegado el caso, la guerra por el control del PP madrileño termina en una contienda entre la presidenta madrileña y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.

El sistema general de primarias que contemplan los estatutos del PP pasa por que los afiliados voten en primera vuelta. Si un aspirante queda a 15 puntos o menos del ganador en el voto de las bases (es decir, si el más votado no llega a rondar el 60%) se vota en segunda ronda. Pero en esta segunda votación no se pronuncian los militantes, sino los compromisarios, una figura más controlable por el aparato. En definitiva, ganar un congreso no depende solo de la militancia

Para poder disputarle el PP de Madrid a Díaz Ayuso no hace falta superarla en votos de los afiliados, bastaría un peso pesado capaz de pasar a la segunda vuelta donde votan los compromisarios. Esta es la baza que Génova contempla para alentar la candidatura de Martínez Almeida.

Ayuso lo sabe. De ahí que su entorno más próximo advierta de que, en caso de primarias, la presidenta madrileña peleará porque ese sistema "general" no se aplique en su congreso.

Ayuso y sus afines en el PP de Madrid esgrimen el precedente de Cristina Cifuentes que en 2017 fue elegida con una fórmula distinta que también está contemplada en los estatutos: un modelo prácticamente homologable al de 'un militante, un voto': el de convertir a todos los militantes en compromisarios. Es decir, que los afiliados voten primera vuelta y en segunda, aunque en esta última también voten los compromisarios. De utilizarse este sistema, Ayuso prácticamente no tendría rival dada su enorme popularidad entre las bases.

La fórmula, efectivamente está contemplada en los estatutos del PP para los congresos regionales y provinciales. Pero para ello, deben reclamarlo desde los órganos correspondientes. Es decir, para que Ayuso pudiese utilizar esa fórmula, debería proponerlo la junta directiva del PP de Madrid, un órgano que controla Génova y sobre el que Ayuso tiene nula capacidad de influencia. Cosa distinta es la posibilidad de presión, que Ayuso podrá utilizar al igual que ha sucedido con la fecha del congreso.

Desde Génova se defiende el sistema "general" de primarias que se ha venido aplicando en los últimos congresos regionales y aseguran que no existen motivos para aplicar un sistema excepcional. Pero en la Puerta del Sol están convencidos de que la dirección nacional tendrá muy difícil explicar a la militancia los motivos que justifican que Ayuso no pueda ser elegida por los militantes como su predecesora Cifuentes. "Se pondrán muchas cosas negro sobre blanco", aseguran.