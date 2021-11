Las normas para ciclistas que tal vez no conocías: incumplirlas pueden acarrear sanciones de hasta 1.000 euros

A pesar de que a día de hoy no existe un permiso para montar en bici, sí que hay muchas normas de circulación que deberías tanto conocer como respetar para circular en bici con seguridad. Este es el consejo que ofrece la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de su página web, donde ha dado a conocer las 20 normas que todo ciclista debería conocer antes de emprender la marcha tanto en ciudad como en carretera.

La primera de ellas, probablemente una de las que menos se ha respetado durante estos últimos años, es que está prohibido usar el teléfono móvil o utilizar auriculares mientras conducimos una bici. Dado que los auriculares limitan la capacidad auditiva, lo que podrían provocar todo tipo de distracciones, la DGT prohíbe su uso cuando viajamos en bici y establece una multa de 200 euros para quienes utilicen este tipo de dispositivos.

Sanciones de hasta 1.000 euros por conducir bajo los efectos del alcohol

Según explica la Dirección General de Tráfico en su página web, la tasa máxima de alcoholemia para los conductores en general también afecta a los ciclistas. En caso de que un agente les someta a una prueba de alcoholemia, estos no podrán superar los 0,5 gramos de alcohol por litro en sangre o 0,25 miligramos por litro de aire espirado. La sanción variará entre los 500 y los 1.000 euros dependiendo tanto de la tasa como de la reincidencia del autor.

Por otro lado, la DGT aclara que llevar a un niño que no esté debidamente sujeto a la bicicleta puede acarrear una multa de 100 euros. Según explica el organismo, los pasajeros de hasta 7 años de edad deberán viajar siempre con un mayor de edad en un asiento adicional homologado. Entre las distintas infracciones que recoge la DGT, todas ellas sancionadas con 200 euros, nos encontramos con algunas como no encender las luces en escenarios de poca visibilidad o no respetar la prioridad tanto en pasos de peatones como en intersecciones. También otras como incorporarse a la vía de forma peligrosa (200 euros), no señalizar una maniobra (200 euros) o saltarse un semáforo (150-500 euros).

Normas que tienes que tener en cuenta en ciudades y carreteras

A pesar de que la mayoría de normas son comunes a todo tipo de vías, hay algunas que solo se establecen en ciudades y núcleos urbanos. Una de ellas es la obligatoriedad de llevar el casco protector para todos aquellos ciclistas menores de 16 años. En caso de no llevarlo puesto, los conductores se enfrentan a una sanción de 200 euros. Para los demás ciclistas, el uso de casco es solo recomendable, pero siempre aconsejable.

En lo que respecta a los pasos de peatones, los ciclistas que quieran cruzar por una de estas zonas deberán hacerlo siempre bajados de la bici. Cruzarlo sin bajarse de la misma acarrea una sanción de 200 euros, por lo que procura bajarte de la misma y cruzar caminando para evitar infracciones. Por otro lado, el organismo también puede multarnos con hasta 100 euros por circular por la acera y por la misma cantidad de dinero por circular en grupos sin orden.

Por último, y en lo que a sanciones en carretera se refiere, la DGT contempla multas de 80 euros por circular sin reflectantes en escenarios de poca visibilidad. También otras de 200 euros por circular sin casco cuando es obligatorio o por ocupar la calzada cuando es posible circular por el arcén o una de 100 por circular en grupos sin orden.