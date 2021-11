El creador de 'Los Soprano' explica el final de la serie y responde a la gran pregunta sobre Tony Soprano

El creador de Los Soprano, David Chase, ha reconocido, 14 años después del final de la histórica serie de HBO, que Tony Soprano muere tras el fundido a negro del último capítulo. Todo ello durante una entrevista para el medio especializado The Hollywood Reporter con motivo de la promoción de The Many Saints of Newark, la precuela cinematográfica de la serie que se centra en los primeros pasos del histórico Tony Soprano antes de convertirse en el mafioso más grande de la historia de la televisión.

Después de que los seguidores de la serie le hayan hecho la misma pregunta durante tantos y tantos años, Chase ha hablado claro sobre el controvertido final de la serie y sobre cómo se gestó. En la escena final de la serie, David Chase nos mostraba a Tony Soprano en un restaurante cualquiera junto a Carmela, quienes esperaban a sus hijos para cenar. Mientras estos llegaban, el mafioso miraba de un lado al otro del restaurante sin que quedase del todo claro el motivo.

La idea surgió dos años antes del final de la serie: "P ensé que Tony debería morir en un sitio como ese"

Después de que A.J. se sentara junto a ellos, el mafioso seguía mirando a uno y otro lado en busca de posibles amenazas. Entre todas las personas del restaurante, Tony se quedó mirando a un hombre que se levantaba de su silla en dirección a los lavabos del establecimiento. Todo ello hasta que entraba Meadow en el local, momento en el que se produce un fundido a negro y no sabemos más sobre el futuro de la familia.

¿Y qué pasó entonces? Más de una década después de aquel controvertido final, David Chase ha reconocido que Tony Soprano moría en aquel restaurante: "Estaba conduciendo por Ocean Park Boulevard cerca del aeropuerto dos años antes del final de la serie y vi un pequeño restaurante. Era la típica de tasca que sirve desayunos. Y por alguna razón pensé que Tony debería acabar en un sitio como ese. ¿Por qué? No lo sé".

El plan original

Sin embargo, David Chase ha reconocido que este no era su plan inicial para poner punto y final en la serie: "Tenía en la mente una escena en la que Tony regresaba de una reunión en Nueva York en su coche. Al comienzo de cada episodio, él llegaba de Nueva York a Nueva Jersey, y la última escena podría ser él llegando de Nueva Jersey de regreso a Nueva York para una reunión en la que lo iban a matar".

Sin embargo, y después de ver aquella tasca junto al aeropuerto, el director pensó que sería un buen lugar para poner punto y final al más gánster más famoso de la historia de la televisión. Por lo tanto, todos los caminos llevan a la muerte de Tony Soprano. A pesar de que nunca la llegáramos a ver en pantalla, el mafioso nunca llegó a salir de aquel restaurante con vida.