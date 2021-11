El Al-Sadd hace oficial el fichaje de Xavi por el FC Barcelona

El Al-Sadd ha hecho oficial la llegada de Xavi Hernández como nuevo entrenador del Barcelona. El ex del Barça después la destitución de Ronald Koeman tras pasar por el Al-Sadd de la liga catarí. El holandés dejó el banquillo culé tras la derrota liguera ante el Rayo Vallecano. El club catalán pagará una cláusula de penalización.

تركي العلي : وافقت ادارة #السد على انتقال تشافي لبرشلونة بعد دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص في عقدة .. واتفقنا مع برشلونه على التعاون العملي مستقبلاً، تشافي يعتبر جزء مهم من تاريخ #السد ونتمنى له كل التوفيق في المرحلة القادمة.#السد #قطر pic.twitter.com/m1Fsv0It8i — 🏆 #76 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 5, 2021

El club catarí ha hecho oficial la salida de Xavi mediante un comunicado en sus redes sociales. "El Al-Sadd, su administración, ha acordado el traslado de Xavi a Barcelona tras el pago de la cláusula de rescisión estipulada en el contrato. Hemos acordado la cooperación con Barcelona en el futuro. Xavi es una parte importante de la historia de Al-Sadd y le deseamos éxito. Xavi nos informó hace unos días de su deseo de ir al Barcelona en este momento en concreto, por la etapa crítica por la que atraviesa el club de su ciudad, y lo entendemos y decidimos no interponernos en su camino. Xavi y su familia serán bienvenidos en Doha y nuestra relación continuará", ha escrito Turki Al-Ali, CEO del Al Sadd.

El exjugador del Barça llega después de que Sergi Barjuan, entrenador del Barça B, asumiese el cargo de primer entrenador de manera provisional tras la salida de Koeman, llegando a sentarse en el banquillo en el decisivo duelo de Champions ante el Dinamo de Kiev. La llegada de Xavi se hace oficial después de que Rafa Yuste y Mateu Alemany, los representantes del club azulgrana, se desplazasen hasta Doha para reunirse con el entrenador. Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, no viajó pese a que la negociación pudo enquistarse por la dureza de la directiva del Al-Sadd. Según informó Santi Ovalle, enviado especial de la SER a Doha, el club catalán no estaba dispuesto a pagar la cláusula por el técnico, aunque finalmente, según ha comunicado el equipo catarí, sí que lo harán.

Los motivos de la destitución de Koeman

Sique Rodríguez contó en 'Hoy por Hoy' cómo se fraguó la destitución de Ronald Koeman tras perder contra el Rayo Vallecano este miércoles. "Koeman se lo podía imaginar, pero no era una decisión tomada antes del partido. Lo que acabó con la paciencia de Laporta fue, obviamente que el equipo perdió, pero que transmitió no tener alma y estar poco trabajado y cree que se tiene que buscar un punto de inflexión porque el Barça jugaba una final contra el Rayo y demostró no tener recursos para ganar el partido", aseguró.

"A Laporta no le gustaron ni la alineación, ni los cambios, por ejemplo el de Nico, que estaba siendo el mejor del partido, ni tampoco el discurso de Koeman después diciendo que habían jugado bien", añadió.