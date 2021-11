Luis Enrique: "Tengo que reconocer que es la vez que más injusto creo que he sido como un jugador"

Luis Enrique, entrenador de la Selección, ha comparecido en rueda de prensa tras anunciar la lista de jugadores que disputarán los partidos de clasificación del Mundial 2022 ante Grecia y Suecia. El técnico, que ha deseado lo mejor para Xavi en el Barcelona, ha explicado la ausencia de jugadores como Marcos Alonso que en la anterior convocatoria fueron importantes. "Tengo que reconocer que es la vez que más injusto creo que he sido como un jugador", ha destacado. Entre las novedades de los deportistas que vestirán la camiseta nacional el 11 y 14 de noviembre están Ansu Fati, Dani Carvajal, Brahim Díaz y Rodrigo Moreno. Además, Luis Enrique ha subrayado que estos partidos "sí me genera presión, más que la Nations League, y Espero no transmitírsela a mis jugadores".

Sobre Marcos Alonso

"Es la posición que más me ha costado evidentemente por el rendimiento de Marcos Alonso, se lo ha ganado es más podría haber vendido la convocatoria y ser titular en los dos partidos sin ninguna duda. A mí me gusta tener ese problema, ojalá tuviera ese problema en las demás posiciones. Esto invita a que los que vienen y son los habituales tanto Jordi como José a que no se pueden dormir porque no solo Marcos sino algunos compañeros más han podido venir a ayudarnos en esa posición. A mí me gusta esa sensación que quiero que tenga el jugador de competencia y de que me duermo dos segundos y me pasa el tren y en este caso tengo que reconocer que es la vez que más injusto creo que he sido como un jugador, por lo que hizo en estos últimos dos partidos merecía estar aquí merecía. Pero pequeños detalles me hacen pensar que tanto José como Jordi nos van a ayudar mucho o en estos dos partidos".

El regreso de Carvajal

"Si no hubiera estado lesionado no habría faltado a ninguna de las convocatorias. Muy contento de volver a tenerlo en su nivel".

El fichaje de Xavi con el Barcelona

"Era un rumor practicamente anunciado de que Xavi iba a tener la oportunidad de volver a su casa. Ojalá le vaya muy bien, ojalá pueda conquistar muchas cosas con el Barça y que lo demuestra. Tiene un reto a la altura de lo que significa un gran club como el Barça".

Ansu Fati

"Es un caso especial, es un jugador que lleva muchos meses o que llevaba muchos meses apartado de los terrenos. No vamos a correr riesgos repito con ningún jugador pero evidentemente los futbolistas tienen que aceptar que las sesiones forman parte de la carrera profesional de de todos ellos y pero vamos a cuidar a todos los jugadores especialmente a Ansu Fati".

Brahim Díaz

"Bueno esa es una de las cosas que siempre nos planteamos cuando hay este perfil de jugador que suelen ser más medias puntas y que juegan por detrás del punta con libertad. Nosotros ya sabéis que no jugamos normalmente con ese tipo de posicionamiento entonces se puede adaptar claramente a jugar en una de las bandas. Domina las dos piernas con maestría, diría es de esos pocos jugadores que le pega con la derecha y piensas que es su pierna natural y le pega con la izquierda y sucede lo mismo. Es un jugador que está capacitado para jugar en las líneas, que tiene gol, que tiene llegada, que tiene último pase, que tiene fantasía, que trabajaremos para que mejore su faceta defensiva porque sino no tendría sitio en la selección, es una de las claras premisas a mejorar pero que en nuestro posicionamiento pues podría jugar en banda o incluso dependiendo del partido también podría jugar de interior, dependiendo de qué circunstancias se den al partido".

El rival: la Suecia de Ibrahimovic

"Pues sí me sorprende su presencia, no me sorprende por la calidad que siempre ha tenido el jugador, si por la edad, aunque físicamente ha sido siempre un portento y es un jugador único en ese aspecto intimidatorio, es un jugador de muchísima calidad, todavía no he visto este último partido en Roma. Evidentemente es un refuerzo para su país y nosotros espero que de manera colectiva podamos anular su potencial y el de sus compañeros sobre todo el los jugadores de ataque que tiene Suecia".