Escándalo en la NFL: el vigente MVP dijo estar "inmunizado" y ahora reconoce que no se vacunó

Aaron Rodgers, vigente MVP de la NFL y uno de los deportistas más influyentes en la escena estadounidense, ha sido portada de todos los medios debido a unas palabras polémicas sobre el COVID. Tras contagiarse de COVID, el jugador ha admitido no estar vacunado pese a que en el comienzo de la temporada dio a entender que sí.

Cuando él dijo que estaba inmunizado es porque tomó ivermectina, un antiparasitario que se usa en el tratamiento de gusanos intestinales y que no está probado que tenga ningún efecto contra el COVID.

El quarterback de los Green Bay Packers afirmó no ser antivacunas y alegó por su no vacunación una alergia: "No soy un antivacunas ni terraplanista. Soy alérgico a un ingrediente que está en las vacunas de ARNm. Encontré un protocolo de inmunización a largo plazo para protegerme y estoy muy orgulloso de la investigación que se realizó"

De esta manera Rodgers confirmó no haberse vacunado y si haberse inmunizado de otra manera, ya que según sus médicos le suponía más riesgo vacunarse por la alergia que no hacerlo.

El estadounidense también defendió en sus declaraciones la autonomía corporal: "Soy alguien que es un pensador crítico. Creo firmemente en la autonomía corporal y la capacidad de tomar decisiones para su cuerpo. No soy un negacionista de COVID ni ninguna mierda por el estilo. Solo quería tomar la mejor decisión para mi cuerpo".

Rodgers incumplió las medidas sanitarias impuestas por la NFL

La organización estableció un protocolo diferente para los deportistas no vacunados. En agosto las palabras de Rodgers fueron que estaba “inmunizado”, pero ahora que se ha descubierto que realmente no fue vacunado es cuando han surgido los problemas. Para más inri el jugador ha dado positivo en COVID.

Según la propia liga, el quarterback ha incumplido medidas como mantenerse con la mascarilla en la banda en los encuentros, no juntarse con más de tres compañeros de equipo o evitar el contacto con gente ajena al partido en los encuentros que disputan los Packers como visitantes.