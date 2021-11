El consejo que dio Cruyff a Xavi para entrenar al Barça: "Manda al presidente a tomar puñetas"

La llegada de Xavi Hernández como técnico del Fútbol Club Barcelona supone la mayor oportunidad para los blaugranas de recuperar el estilo implantado por Johan Cruyff. El catalán ha sido uno de los grandes discípulos en el campo de la filosofía que trajo al Barça el neerlandés, y ahora trataré de aplicarla desde el banquillo.

Con el anuncio del fichaje de Xavi, ha empezado a circular por redes un extracto de una charla entre Xavi y Cruyff, unos años antes de la muerte del neerlandés, en la que el director del 'Dream Team' prepara a Xavi para ser entrenador del club blaugrana. "La única manera para sobrevivir es, si puedes, mandar al presidente a tomar puñetas, que no se meta y, sino, decir adiós y buenas noches", decía un Cruyff convencido de que Xavi entrenaría al Barça.

"Hay que tener la fuerza para decir 'este para todos vosotros es el mejor jugador, pero a mí me molesta así que se va fuera'. Si tú tienes esa fuerza mental, ese carácter, puedes ser entrenador del primer equipo de un Barcelona, un Ajax, un Manchester... de un grande", aconsejaba Cruyff, que insistía en la necesidad de no contar con jugadores por importantes que puedan ser. "No tiene nada que ver con la calidad futbolística, ni con la visión. Tiene que ver con el carácter para llegar a lo que tú piensas que tienes que llegar. Si hay un jugador o cualquiera que te molesta porque no hace lo que debe, hay que liquidarlo. Si no puedes, por lo que sea, por carácter o por fuerza, vive bien, coge otro equipo y te lo pasas bien", advertía Johan.

Y también guardaba un aviso para el entonces mediocentro titular del Barça. "Ser el primer entrenador no es agradable. Es bastante desagradable. De vez en cuando, hay que pinchar, hacer putadas, hacer reír, de todo. Y hay que enfadarse. No te equivoques. El primer entrenador tiene que poner a 11 y hay 20, así que hay que decir a nueve que no juegan", sentenciaba Cruyff.

Ahora, años después de esa charla, Xavi tendrá la oportunidad de poner en práctica los consejos de Cruyff en el club de su vida, y también de continuar con el legado que dejó el neerlandés en el Barça.