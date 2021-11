Giroud acusa a Benzema de 'obligar' a la selección francesa a cambiar la forma de jugar

La vuelta de Benzema a la selección francesa no dejó a nadie indiferente, y menos a muchos de sus compañeros. Entre ellos, el delantero de Milán, e internacional, Olivier Giroud. El ariete, que ha concedido una entrevista en L’Équipe, ha señalado que se enteró de la convocatoria del madridista como el resto de personas, "cuando lo anunció el seleccionador". "Fue la voluntad de Deschamps de proceder algo así. Puedo entenderlo. ¿Quién soy yo ante sus ojos para que me diga primero que va convocado? Pero me hubiera gustado que me advirtieran antes. También tuve la oportunidad de discutirlo con él en la selección", ha explicado en el diario deportivo.

Desde que Karim Benzema ha vuelto a vestir la camiseta de la selección, Giroud ha perdido tanto protagonismo que no ha vuelto a ser convocado desde que terminara la Eurocopa donde Francia fue eliminada por Suiza. Algo, que según el ex del Arsenal, ha provocado un "desequilibrio táctico en el equipo" que llevó a "alterar nuestra forma de jugar". "Lo digo con franqueza, sin tener nada contra Karim. Pasaron muchas cosas a pesar de él. Lo remarcamos en bastantes partidos. La selección pudo paliar después ese problema de adaptación táctica. Lo constatamos en la Liga de Naciones. Pero fue necesario el tiempo. A pesar de ello, Karim cambió rápidamente nuestra forma de jugar, que había bien sido establecida durante cinco años", ha añadido.

No obstante, Giroud ha valorado que "nunca" tuvo problemas con Benzema: "Ha cambiado, ha madurado y evolucionado bastante bien. Todo salió bien en la competición. Comíamos todos los días en la misma mesa". Con quien también tuvo un problema fue con Mbappé. "Cuando hablé tras el partido ante Bulgaria, no mencioné ningún nombre. Y dije encontrar, no “encontrarme” a mí mismo. Rápidamente, Mbappé y yo hablamos en su habitación. Fue un tema de 48 horas y luego seguimos adelante. Era un hecho insignificante, mínimo y que, en ningún momento, debió alterar el equilibrio del equipo", ha dicho. Ante su vuelta a la Selección, Giroud ha señalado que "desde el momento en el que estoy seleccionable, el entrenador sabe que estaré allí si me necesita", aunque ha subrayado que su prioridad actual es "centrarme en el AC Milan".