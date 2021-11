El vídeo de Greta Thunberg cantando y bailando en un concierto que sigue arrasando en redes semanas después

Greta Thunberg, la conocida activista que lucha contra el cambio climático, no pasa de moda. La joven se animó en el Climate Live, un concierto contra el cambio climático celebrado hace ya unas semanas, e interpretó el tema "Never gonna give you up" de Rick Astley en el escenario.

Thungberg, hija de Malena Ernman, representante de Suecia en Eurovisión en 2009, pronunció la frase "We're no strangers to love" (No somos extraños al amor) y acto seguido arrancó la canción que animó al público.

Uno de sus compañeros, Andreas Magnusson, subió al escenario con Greta para cantar con la activista ante una marea de seguidores que bailaban con ellos. Posteriormente, Thunberg explicó en una entrevista con el periódico Aftonbladet que todo fue un "broma".

"Al fin y al cabo, somos básicamente adolescentes que bromean entre sí, no niños enfadados como a menudo nos presentan los medios de comunicación", replicó la activista medioambiental.

La organización del Climate Live capturó el instante en el que ambos se subieron al escenario y regalaron a los asistentes al evento la actuación y quisieron compartirla con todo el mundo a través de su cuenta oficial en TikTok.