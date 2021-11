La actriz Lola Herrera: "No entiendo que una mujer pueda votar a Vox"

La actriz Lola Herrera ha sido la primera invitada que ha visitado presencialmente Sábado Deluxe desde la pandemia. Una invitada que no ha dudado en mojarse sobre política, opinar de Vox o de Isabel Díaz Ayuso.

La actriz se ha mostrado crítica en sus declaraciones: "Hay gente que echa de menos lo que hemos conseguido desde la Transición hasta aquí, de ganar como sociedad y cómo país. Hay cosas que no les viene bien a un sector de la sociedad, que es un partido político". "Aunque no es excesivamente grande, a mí me asombra que haya tanta gente que no esté de acuerdo con todos los pasos que hemos dado. Como mujer no entiendo que otra mujer pueda votar a Vox", señalaba la actriz.

Herrera ha confesado "no saber" por qué la gente "no piensa cuando va a votar qué interés tiene". “Por ejemplo, yo no encuentro ningún interés como ciudadana votar a la derecha, porque no defiende mis intereses”, sentenciaba.

Sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Herrera comentaba que "parece que ha descubierto la libertad", sobre lo que añadía: "Es que hay que oír algunas cosas...".