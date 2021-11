Bertín Osborne se ha mojado hablando en el programa de La Roca de La Sexta de la situación del rey emérito Juan Carlos I. Es habitual que el cantante y presentador comente los temas candentes de la agenda política y en este caso, ha dado su opinión sobre la marcha del rey emérito a Dubai. Ha señalado que "debería volver cuanto antes" y que si le pudiese hacer una pregunta sería "por qué no está aquí". "No está imputado por nada, no sé qué hace allí", ha señalado.

Para Osborne, Juan Carlos I debería dar alguna explicación sobre las investigaciones en las que se ha visto involucrado "si siente que debería darla". Osborne ha hablado también de Arnaldo Otegi y ha agregado que "el de batasuna, se pasea por aquí y la gente le hace la ola y Don Juan Carlos allí en Dubai con los burkas. No me parece una cosa equilibrada".

"Estar ahí en un limbo creo que no es bueno para España, ni para su hijo, ni para él", ha concluido.