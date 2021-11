Greta Thunberg en 'Salvados' sobre los políticos: "La mayoría sabe perfectamente lo que hace, nada"

El programa de La Sexta 'Salvados' ha entrevistado a la activista medioambiental Greta Thunberg, que ha accedido a su primera entrevista con una televisión española. La joven ha vuelto a la actividad mediática con motivo de la cumbre climática COP26, que está teniendo lugar en Glasgow, en Escocia.

El programa presentado por Fernando González, más conocido como 'Gonzo', la joven ha comenzado diciendo que ella se considera una persona con una adolescencia como cualquier otro joven, a pesar de ser una figura reconocida a nivel mundial.

Preguntada por sus orígenes en materia de cambio climático, Thunberg ha hecho mención especial al principio de la entrevista a la "Huelga por el clima" que propició hace tres años, cuando tenía 15, frente al parlamento de Estocolmo. La huelga fue un punto de inflexión en su carrera profesional, donde se dio a conocer y miles de personas y medios de comunicación se interesaron por la joven activista.

Líderes políticos mundiales

En la misma línea, Thunberg ha asegurado no sentir presión en las conferencias y cumbres a las que asiste, no obstante, sí que siente una gran responsabilidad, ya que sus palabras resuenan mundialmente, lo que la compromete frente a los líderes mundiales. A pesar de su Síndrome de Asperger y de haber sufrido bullying, Greta ha sido capaz de sentarse cara a cara con Obama, con Macron o con el Papa y exigirles cambios.

"Hay mucha gente a la que no le gusto", así se ha referido la joven a Donald Trump, "Es divertido verlo porque es raro que inviertan tiempo en hablar con nosotros". "No les gustamos a sus defensores, hemos influido mucho en sus discursos políticos", "Los políticos no necesitan despertar, ya están despiertos, no se pueden salir con la suya", continúa Greta.

Los políticos no necesitan ‘despertar’ para combatir el cambio climático. La mayoría sabe perfectamente lo que hace: NADA. #SalvadosGreta pic.twitter.com/q0fBZWOJQE — Salvados (@salvadostv) November 7, 2021

Cumbre Climática COP26

"Dicen cosas que quedan bien delante del público, pero que luego en la realidad no hacen nada, todo seguirá como hasta ahora", ha dicho Thunberg respecto a la actual Cumbre del Clima COP26 de Escocia. La activista ha mostrado también su indignación respecto a la cumbre, ya que, según ella, "es un acto simbólico", al que asisten muchos países y grandes figuras, "pero a la hora de pasar a la acción no hacen nada".

"En la cumbre del clima dirán cosas que sobre el papel son simbólicas y quedan bien pero que en realidad no son casi nada. Aún así, trataremos de conseguir todo lo posible"

Incendios forestales en España

En España se han quemado más de 300.000 hectáreas a causa de los incendios en los últimos cinco años, pero estos desastres no suelen tener mucho impacto en la sociedad.

Preguntada por esto mismo, Greta ha dicho que "es porque no tratamos la crisis como si fuera una emergencia", "los humanos somos animales sociales y copiamos el comportamiento de la gente que nos rodea", continúa. "Podemos cambiar las cosas, podemos cambiar el comportamiento social muy rápido", ha reflexionado.