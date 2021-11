Juan Carlos Unzué: "Xavi tiene el conocimiento absoluto de lo que puede venir y de lo que puede pasar"

Esta mañana en el Club de Golf Sant Cugat se ha celebrado el torneo benéfico de golf 'Mi primer partido', organizado por Juan Carlos Unzué, exentrenador español y exportero del FC Barcelona y los fondos que se recauden irán destinados a la 'Fundació Miquel Valls', encargada de la atención domiciliaria para los enfermos de ELA. Personalidades importantes como Pep Guardiola, Joan Laporta, Xavi Ferrer o Àlex Corretja han participado en este torneo y en el 'Què t'hi Jugues!' de SER Catalunya hemos hablado con Juan Carlos Unzué.

"Es un día muy bonito para mí y muy beneficioso para todos los afectados de ELA aquí en Catalunya", ha dicho Unzué, quien ha añadido: "Lo que yo estoy pudiendo confirmar es que la vida, a pesar de muchas complicaciones y limitaciones, te da la posibilidad de disfrutar también, pero ojalá que no tenga que llegar un diagnóstico de este tipo para que la gente se de cuenta de ello".

La llegada de Xavi Hernández en el FC Barcelona

Sobre la incorporación de Xavi Hernández como nuevo técnico del FC Barcelona, Unzué se ha mostrado optimista: "Me ilusiona por dos razones, es una persona que ya tiene el conocimiento y la experiencia como primer entrenador y eso es importante. Tiene la idea clara de lo que quiere y seguro que buscará ese equilibrio entre adaptarse a las capacidades de los jugadores, pero siempre dentro de una idea".

También ha destacado que el conocimiento del club por parte de Xavi Hernández es un factor decisivo teniendo en cuenta la situación que está viviendo el equipo: "Es muy importante el conocimiento del club por dentro. Tiene el conocimiento absoluto de lo que puede venir y de lo que puede pasar. No te garantiza nada, pero ayuda a que el periodo de adaptación sea mucho más rápido y eficaz".

El rendimiento de Marc-André Ter Stegen

El exportero del FC Barcelona también ha hablado sobre la situación de Ter Stegen en el FC Barcelona. "No hay que olvidar que ha tenido un par de lesiones dónde no ha tenido esa continuidad, pero yo creo que luego hay una parte a la que no se le presta la suficiente atención, que es la capacidad por tu estado mental. En un momento dado, cuando el equipo está mal, el portero puede salir beneficiado porque tienes más opciones de poder mostrar tus capacidades", ha dicho. Además, el extécnico también ha relacionado la situación del portero del Barça con la dinámica general del equipo: "Tú puedes aguantar con ese nivel máximo, pero al final la dinámica del equipo te va acorralando y te va enganchando, es algo colectivo, no solo un estado de ánimo individual".