El centrocampista brasileño del FC Barcelona, Philippe Coutinho se mostró este lunes sorprendido por algunas críticas que ha recibido en la prensa española y aseguró que a lo largo de su carrera "nunca" le ha faltado "profesionalidad".

"En mi carrera nunca faltó profesionalidad", sentenció Coutinho en una rueda de prensa en Sao Paulo, donde está concentrado con su selección para los partidos con Colombia y Argentina de las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.

El jugador fue objeto de críticas el pasado fin de semana por su presunta indolencia cuando Sergi Barjuan, su entrenador, le mandó calentar durante el partido de su equipo en el estadio del Celta de Vigo, donde los azulgranas desperdiciaron una ventaja de 0-3 y cedieron un empate (3-3). Coutinho, finalmente, no jugó un solo minuto.

"Confieso que me quedé un poco sorprendido cuando vi eso, pero todo bien, respeto la opinión de todos los periodistas", dijo. Además, también se mostró sorprendido por la poca continuidad que está teniendo con el Barça: “Desde que volví a jugar no he tenido una secuencia de cinco o seis partidos saliendo desde el principio para poder estar en mi mejor nivel”.

Concentrado con la selección brasileña

"Estoy muy feliz, tenía muchas ganas de estar aquí de vuelta", anunció cuando le preguntaron por su regreso a la 'canarinha'. Asimismo, subrayó que se encuentra al "cien por cien" físicamente después de una etapa "complicada" en la que estuvo parado nueve meses, periodo durante el que se sometió -recordó- a tres cirugías seguidas en la misma rodilla.

"Pero desde que volví" en septiembre "no siento ningún tipo de dolor. Físicamente me siento bien", garantizó. "Luché bastante para venir aquí y ser convocado la primera vez. Luché bastante para mantenerme y trabajé mucho tras tres cirugías para poder volver", sentenció.